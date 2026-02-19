Pokémon-Fan lässt den ewig zehnjährigen Ash altern und zeigt uns eine erwachsene Version

Wird aus dem kleinen Jungen bald ein erwachsener Mann? Ein Pokémon-Fan zeichnet Ash nach seiner Pubertät.

Ash Ketchum wollte der Allerbeste sein, wie es keiner vor ihm war. Und diesen Traum hat er sich nun nach 25 Jahren erfüllt. Im Pokémon-Anime ist Ash endlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen und konnte seinen bisher größten Sieg feiern.

Doch wie geht es weiter mit Ash? Nachdem er sich seinen Traum erfüllt hat, könnte der Fluch endlich gebrochen sein und Ash in die Pubertät kommen. Ein Pokémon-Fan hat ein Bild erstellt, das eine mögliche Variante von Ash im Erwachsenenalter zeigt.

Ash kommt endlich in die Pubertät

Wie sieht der erwachsene Ash aus? Twitter-User Lhzur hat vor einiger Zeit Ash gezeichnet und zeigt uns, wie er nach seiner Pubertät im Anime aussehen könnte.

Der Babyspeck ist gewichen und Ash hat an Größe zugelegt. Auf dem Bild ist er zu sehen, wie er gerade das Pokémon Lextremo in den Kampf schickt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Möglicherweise könnte der Pokémon-Anime sogar in die gleiche Kerbe einschlagen. Die Folgen zur neunten Pokémon-Generation, in der Pokémon Karmesin & Purpur spielen, sind bislang noch nicht offiziell im Fernsehen zu sehen gewesen.

Dementsprechend könnte es tatsächlich sein, dass Ashs Pubertät plötzlich nach 25 Jahren einsetzt, nachdem er zum Champ geworden ist.

1:12 Pokémon-Legenden Z-A: Neuer Trailer zeigt die Rückkehr des legendären Mewtu

Autoplay

Doch ob es tatsächlich so weit kommt, dass Ash nach 25 Jahren endlich erwachsen wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht wäre es sogar an der Zeit, dass Ash einen Nachfolger bekommt und zu seinem Mentor aufsteigt. Dadurch, dass er nun zum Champ geworden ist, hat er viel Erfahrung gesammelt, die er an Jüngere weitergeben könnte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Und nun fragen wir wie immer die GamePro-Community: Welches Alter würdet ihr euch für Ash in der neuen Pokémon-Staffel wünschen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.