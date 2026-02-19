Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker

Heute erscheint Update 39.50 für Fortnite.

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Update für Fortnite ist es heute wieder so weit und in wenigen Stunden wird Version 39.50 aufgespielt. Wie gewohnt halten wir euch im Live-Ticker darüber auf dem Laufenden, wann ihr weiterspielen könnt und verraten euch zudem, was im Patch an neuen Inhalten steckt.

0:35 Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends"

06:12 Uhr Guten Morgen, ihr Lieben. In wenigen Stunden wird das Update aufgespielt und die Server gehen offline. Wann es weitergeht, erfahrt ihr auf GamePro im Live-Ticker.

An welchem Tag gehen die Server offline? Am heutigen Donnerstag, den 19. Februar

Am heutigen Donnerstag, den 19. Februar Zu welcher Uhrzeit startet der Serverdown? Ab 10 Uhr. Das Matchmaking wird bereits gegen 9:30 Uhr deaktiviert.

An der Stelle sei angemerkt, dass die Zeiten noch nicht offiziell kommuniziert wurden.

Wann ihr wieder Fortnite zocken könnt

In der Regel dauern kleinere Updates, wie das zu Version 39.50, meist zwei bis drei Stunden. Zwischen 12 und 13 Uhr sollte es dementsprechend weitergehen. Kommt es wider Erwarten zu Problemen, halten wir euch darüber im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Zum Start des Ramadan kommt das Lantern Fest mit neuen Skins und Quests zurück. Zudem startet heute die Solo Leveling-Kollaboration, die ebenfalls neue Skins – unter anderem zu Sung Jin-woo und Cha Hae-in – und thematisch passende kosmetische Items zum beliebten Anime bringt.

Die kompletten Patch-Notes samt allen Neuerungen findet ihr zum Release von Patch 39.50 dann später bei uns im Live-Ticker.