Live

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker

Im Ticker halten wir euch auf dem Laufenden, wann ihr wieder Fortnite zocken könnt.

Dennis Müller
19.02.2026 | 06:12 Uhr

Heute erscheint Update 39.50 für Fortnite. Heute erscheint Update 39.50 für Fortnite.

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Update für Fortnite ist es heute wieder so weit und in wenigen Stunden wird Version 39.50 aufgespielt. Wie gewohnt halten wir euch im Live-Ticker darüber auf dem Laufenden, wann ihr weiterspielen könnt und verraten euch zudem, was im Patch an neuen Inhalten steckt.

Fortnite-Update 39.50 im Live-Ticker

Video starten 0:35 Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends"

Donnerstag, 19.02.2026

06:12 Uhr

Guten Morgen, ihr Lieben. In wenigen Stunden wird das Update aufgespielt und die Server gehen offline. Wann es weitergeht, erfahrt ihr auf GamePro im Live-Ticker.

Wann startet der Serverdown für Update 39.50?

  • An welchem Tag gehen die Server offline? Am heutigen Donnerstag, den 19. Februar
  • Zu welcher Uhrzeit startet der Serverdown? Ab 10 Uhr. Das Matchmaking wird bereits gegen 9:30 Uhr deaktiviert.

An der Stelle sei angemerkt, dass die Zeiten noch nicht offiziell kommuniziert wurden.

Wann ihr wieder Fortnite zocken könnt

In der Regel dauern kleinere Updates, wie das zu Version 39.50, meist zwei bis drei Stunden. Zwischen 12 und 13 Uhr sollte es dementsprechend weitergehen. Kommt es wider Erwarten zu Problemen, halten wir euch darüber im Live-Ticker auf dem Laufenden.

Schon gesehen?
Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin
von Dennis Müller
Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin

Das steckt in Fortnite-Update 39.50

Zum Start des Ramadan kommt das Lantern Fest mit neuen Skins und Quests zurück. Zudem startet heute die Solo Leveling-Kollaboration, die ebenfalls neue Skins – unter anderem zu Sung Jin-woo und Cha Hae-in – und thematisch passende kosmetische Items zum beliebten Anime bringt.

Die kompletten Patch-Notes samt allen Neuerungen findet ihr zum Release von Patch 39.50 dann später bei uns im Live-Ticker.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 53 Minuten

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker

vor einer Woche

Start von Fortnite Chapter 7 Season 2 um zwei Wochen verschoben - das ist der neue Termin

vor einer Woche

Fortnite Server sind wieder online: Server-Status und Inhalte des Updates 39.40 im Live-Ticker

vor einer Woche

Fortnite: Trailer zum Valentinstagsevent "Love & Legends

vor 3 Wochen

Fortnite-Server erneut wieder online - Alle neuen Inhalte aus Update 39.30 im Ticker
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Crunchyroll ausgestochen: Prime Video schnappt sich die Streaming-Rechte für ein Anime-Highlight des Jahres

vor 3 Minuten

Crunchyroll ausgestochen: Prime Video schnappt sich die Streaming-Rechte für ein Anime-Highlight des Jahres
Neues PS Plus-Spiel verärgert jetzt schon Fans, obwohl es noch nicht einmal live ist - weil es in der schlechtesten Version kommt

vor 21 Minuten

Neues PS Plus-Spiel verärgert jetzt schon Fans, obwohl es noch nicht einmal live ist - weil es in der schlechtesten Version kommt
Das war damals so schwer: Dragon Ball-Fans erinnern sich an einen bestimmten Kampf aus Budokai und haben es gehasst

vor 50 Minuten

"Das war damals so schwer": Dragon Ball-Fans erinnern sich an einen bestimmten Kampf aus Budokai und haben es gehasst
Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker

vor 54 Minuten

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zu Update 39.50 im Live-Ticker
mehr anzeigen