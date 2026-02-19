"Das war damals so schwer": Dragon Ball-Fans erinnern sich an einen bestimmten Kampf aus Budokai und haben es gehasst

Goku gegen Radditz ist nicht nur im Anime ein legendärer Kampf, auch im ersten Budokai-Spiel erinnern sich Dragon Ball-Fans an das Duell zurück - allerdings eher ungern.

Radditz war im DBZ-Anime die erste echte Bedrohung - und im zugehörigen Budokai-Spiel ein gehöriger Frustfaktor. (© Toei Animation Akira Toriyama) Radditz war im DBZ-Anime die erste echte Bedrohung - und im zugehörigen Budokai-Spiel ein gehöriger Frustfaktor. (© Toei Animation / Akira Toriyama)

Über die Jahrzehnte hinweg wird bei Videospielen gerne mal der Schwierigkeitsgrad diskutiert, der mit zunehmender Dauer im Schnitt abgenommen haben soll - Soulslike-Spiele einmal ausgenommen. Auch Dragon Ball-Spiele gehören dazu; insbesondere frühere Titel gelten als deutlich härter als moderne Ableger.

Für die Community wird diese Entwicklung durch einen Kampf besonders verdeutlicht: Im allerersten Budokai-Spiel trieb das Duell mit Radditz die Fans zur Weißglut, wie durch einen nostalgischen X-Beitrag deutlich wird.

Der Kampf, der eine Generation frustrierte

Bei dem Kampf handelt es sich nicht nur um das erste Dragon Ball: Budokai-Spiel, sondern auch noch um die allererste Mission im Spiel. Die "mysteriöse Alienattacke" folgt der Story aus dem Dragon Ball Z-Anime und lässt euch in die Rolle von Son Goku schlüpfen, als sein Bruder Radditz auf der Erde landet.

  • Wie auch im Anime lässt sich Radditz im Spiel nur ausschalten, indem Goku ihn festhält, während Piccolos Höllenspirale beide Körper durchlöchert. Damit der Namekianer auch sicher trifft, müssen Goku und Radditz sich in der Mitte des Bildschirms befinden.
  • Der Saiyajin lässt sich das natürlich nicht gefallen und versucht, sich nach links oder rechts aus der Umklammerung zu befreien.
  • Um diese Bewegungen auszugleichen, mussten im Budokai-Spiel der Analogstick des Controllers wahlweise im oder gegen den Uhrzeigersinn bewegt werden.

Und an genau diese Spielmechanik erinnern sich die Dragon Ball-Fans aktuell zurück. Im unten eingebetteten X-Beitrag von "HaangEmHiigh" seht ihr, wie schwierig das teilweise war:

Zahlreiche Fan-Reaktionen reihen sich in die Nostalgiewelle ein, die der Clip auslöst - immerhin hat "dieser Typ mich als Kind so kämpfen lassen", wie HaangEmHigh schreibt.

Der ursprüngliche Beitrag ist mit seinem Empfinden nicht allein und hat "dicerollerE" beinahe nie die Finger gebrochen; "CowMFM" hat hingegen vor Frust schlicht ein Loch in die Wand des Kinderzimmers geschlagen, als der Radditz-Kampf zum wiederholten Mal für gescheitert erklärt wurde.

Immerhin: "GhostDoomed20" führt die empfundene Schwierigkeit darauf zurück, dass man als Kind eben noch nicht so gut in solchen Geschicklichkeitsspielen war - als "Erwachsener ist der Mist deutlich einfacher".

Welches Dragon Ball-Spiel war für euch am schwierigsten?

