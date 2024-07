Von Kickers bis Inu Yasha - Von welchem Retro-Anime wünscht ihr euch eine Rückkehr oder Fortsetzung?

So manche Serien aus unserer Kindheit haben nie eine Fortsetzung oder Neuauflage erhalten.

Wisst ihr noch damals, als wir von der Schule heimgekommen sind und erst einmal gemütlich RTL 2 geschaut haben? Manche dieser Serien wie etwa Detektiv Conan, werden in irgendeiner Form auch heute noch fortgesetzt. Bei anderen Animes, die viele von uns damals auf RTL 2 oder anderen TV-Sendern verfolgt haben, können wir heute aber nur noch alte Folgen schauen und so in Nostalgie eintauchen. Etwas Neues gibt's nämlich leider nicht.

Wir wollen daher von euch wissen, von welchen Retro-Anime-Serien ihr euch wünscht, dass sie zurückkehren; ganz egal, ob mit einer Fortsetzung oder einfach in neuer Aufmachung. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf die RTL2-Klassiker, auch Serien, die damals auf anderen Sendern wie MTV oder VOX liefen, sind dabei.

Stimmt für die Animes ab, die ihr euch zurückwünscht!

Ihr habt bei dieser Umfrage 3 Stimmen und müsst euch so nicht auf eine einzige Antwort beschränken.

Vertreten sind natürlich ganz unterschiedliche Serien. Da wären beispielsweise die Titel, bei denen sich alles um Sport dreht wie Die Kickers oder Mila Superstar. In eine weitaus düsterere Richtung geht es in Serien wie Death Note.

Je nachdem, wie die Animes damals endeten, ob sie abgesetzt oder erst einmal abgeschlossen waren, könnte die Rückkehr auch ganz unterschiedlich aussehen.

Schreibt uns daher gerne in die Kommentarspalte, für welche Animes ihr euch entschieden habt und wie für euch das perfekte Comeback aussehen würde: eine Neuinterpretation, eine Fortsetzung oder was ganz anderes? Erzählt uns außerdem auch gerne eure Geschichten, was euch mit den gewählten Retro-Animes verbindet.

In unserer Themenwoche "Retro-Anime" wollen wir nämlich ausgiebig in dieser Nostalgie schwelgen. Täglich findet ihr auf GamePro neue Artikel dazu. Von Listen über Meinungen und persönlichen Erlebnissen bis hin zu einem Quiz, ist viel Abwechslung dabei.