Umfrage kürt den stärksten Anime-Charakter überhaupt - er kommt nicht aus Dragon Ball oder One Piece

Wer landet auf Platz 1 der stärksten Anime-Charaktere?

Viele Animes haben einen starken Helden, vor allem im Shonen-Genre. Seien es Ruffy oder Son-Goku, Anime-Fans auf der ganzen Welt können sich mit den Held*innen der Serien identifizieren.

Doch wer ist eigentlich der stärkste aller Anime-Charaktere? Die renommierte Umfrage-Seite Goo Ranking hat nachgefragt, wer alle anderen Anime-Figuren besiegen würde (via MeinMMO).

Der stärkste Anime-Charakter besiegt alle mit einem Schlag

Wer ist der Stärkste? Auf Platz 1 landet Saitama aus One-Punch Man. Wie der Name verrät, kann Saitama jeden Bösewicht mit nur einem Schlag besiegen. Er hat nämlich so hart trainiert, dass er eine unglaubliche Kraft entwickelt hat, der selbst die stärksten Anime-Held*innen nicht standhalten würden.

Direkt darauf folgt Rimuru Tempest aus That Time I got Reincarnated as a Slime, einem bekannten Isekai-Anime mit besonders langem Namen. Ebenfalls auf dem Siegerpodest findet sich König Zeno aus Dragon Ball Super. Er ist der Herrscher über das Dragon Ball-Multiversum und dementsprechend mächtig.

Das Ranking bis Platz 41 seht ihr hier:

Saitama (One Punch Man) Rimuru Tempest (That Time I got Reincarnated as a Slime) König Zeno (Dragon Ball Super) Satoru Gojo (Jujutsu Kaisen) Koro-sensei (Assassination Classroom) Son Goku (Dragon Ball) Kusuo Saiki (The Disastrous Life of Saiki K.) Levi Ackerman (Attack on Titan) Arale Norimaki (Dr. Slump) Doraemon (Doraemon) Monkey D. Luffy (One Piece) Reinhard van Astrea (Re: ZERO -Starting Life in Another World-) Giorno Giovanna (Jojo’s Bizarre Adventure: Golden Wind) Sukuna (Jujutsu Kaisen) Anos Voldigoad (The Misfit of Demon King Academy) Whis (Dragon Ball Super) Naruto Uzumaki (Naruto) Yoriichi Tsugikuni (Demon Slayer) Yuujirou Hanma (Grappler Baki) Milim Nava (That Time I Got Reincarnated as a Slime) Beerus (Dragon Ball Super) Gogeta (Dragon Ball) Veggeto (Dragon Ball) Grand Priest (Dragon Ball Super) Broly (Dragon Ball Z) Meruem (Hunter x Hunter) Jiren (Dragon Ball Super) Inumaki Toge (Jujutsu Kaisen) Vegeta (Dragon Ball) Freeza (Dragon Ball Super) Hit (Dragon Ball Super) Ash Ketchum (Pokémon) Shanks (One Piece) Kizaru (One Piece) Eren Yeager (Attack on Titan) Yhwach (Bleach) Shigeo Kageyama (Mob Psycho 100) Denji (Chainsaw Man) Kibutsuji Muzan (Demon Slayer) Ichigo Kurosaki (Bleach) Ainz Ooal Gown (Overlord)

Sogar Ash Ketchum aus Pokémon hat es in die Liste geschafft, er ist vermutlich die größte Überraschung im Ranking. Ansonsten finden sich ab Platz 21 besonders viele Charaktere aus Dragon Ball, One Piece folgt erst auf Platz 33.

Wo landen Ruffy und Son-Goku? Die Hauptfiguren aus Dragon Ball und One Piece landen ziemlich weit unten. Son-Goku landet auf Platz 6, direkt hinter Koro-Sensei aus Assassination Classroom. Ruffy muss sich sogar Doreamon aus dem gleichnamigen Anime geschlagen geben und befindet sich auf Platz 11.

Worauf basieren die Platzierungen? Bei der Umfrage haben mehr als 15.000 japanische Anime-Fans teilgenommen. Sie konnten für 41 Charaktere abstimmen. Auf diese Weise kamen über 50.000 Stimmen zustande.

Die Platzierung basiert also auf rein subjektiver Wahrnehmung von einigen Fans. Es gibt keine Skala oder Ähnliches, anhand derer die Charaktere eingeteilt werden können. Es ist außerdem egal, aus welchem Anime die Figur stammt und ob es sich dabei um eine*n Held*in oder ein*e Bösewicht*in handelt.

Was sagt ihr zu dem Ranking? Welchen Charakter hättet ihr auf Platz 1 gesetzt?