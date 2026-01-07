Netflix’ Solo Leveling: Möglicher Release, Episodenzahl, Cast und weitere Infos zur Live Action-Serie

Nach vielen Monaten Funkstille gibt es neue Informationen zur angekündigten Live-Action-Serie von Solo Leveling.

Myki Trieu
07.01.2026 | 14:55 Uhr

Solo Leveling bekommt eine koreanische Live-Action-Serie spendiert. (Bild: © Chugong, Kakao Entertainment Corp A-1 Pictures) Solo Leveling bekommt eine koreanische Live-Action-Serie spendiert. (Bild: © Chugong, Kakao Entertainment Corp / A-1 Pictures)

Inhaltsverzeichnis
Solo Levelings Erfolg scheint nicht zu stoppen zu sein. Mit dem Abschluss der zweiten Staffel hat sich die Action-Fantasy-Serie direkt an die Spitze der beliebtesten Animes katapultiert. Entsprechend hat es wenig überraschend nicht lange gedauert, bis eine Ankündigung einer Live-Action-Adaption im Januar 2025 erfolgte. 

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zur kommenden Live-Action-Serie von Solo Leveling:

Update am 7. Januar: Es gibt neue Informationen zur Episodenanzahl, den offiziellen Drehstart und die Schauspielerin für Cha Hae-In in der Live-Action-Serie von Solo Leveling. Wir haben den Artikel angepasst.

Release – Wann erscheint die Live-Action-Serie von Solo Leveling?

  • Möglicher Release: unbekannt, schätzungsweise zwischen 2026 und 2027
  • Drehstart: April 2026
  • Episoden: Erste Staffel mit 7 Folgen

Kakao Entertainment kündigte bereits im Januar 2025 die Live-Action-Adaption an, aber sprach auch davon, dass sie sich noch in der Planungsphase befindet. Bis zum Release der Serie kann es also noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern, weshalb wir hier einen Releasezeitraum zwischen 2026 und 2027 erwarten.

Der passende Schauspieler von Jin-Woo wurde schon gefunden. (Bild: © Chugong, Kakao Entertainment Corp A-1 Pictures) Der passende Schauspieler von Jin-Woo wurde schon gefunden. (Bild: © Chugong, Kakao Entertainment Corp / A-1 Pictures)

Da koreanische Dramen und Serien oftmals pro Folge nahezu 60 Minuten oder länger sind, macht die Episodenzahl Sinn – sollte die Live-Action-Serie nicht allzu viel überspringen. Netflix hatte außerdem angegeben, dass die Romanze zwischen Jin-Woo und Hae-In deutlich mehr Tiefe in der Live-Action-Serie bekommen wird.

Wichtig: Die Solo Leveling-Live-Action-Serie wird sich nach dem Roman und nicht dem Webtoon oder dem Anime richten. Es könnten sich also einige Ereignisse und Momente in der Live-Action-Serie vom Anime und Webtoon unterscheiden.

