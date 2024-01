Hier sind 5 Animes, von denen ihr nicht glauben würdet, dass es Animes sind

Serien aus der Kindheit, die nicht aussehen wie Animes. (Bild: © Nippon Animation / Zuiyo Eizo / ZDF)

Von Dragon Ball über Yu Gi Oh bis hin zu One Piece kann vermutlich jede*r von euch einige beliebte aus der Kindheit aufzählen. Aber was ist mit den Zeichentrickserien, die auf den ersten Blick nicht wie Animes aussehen und nicht auf RTL2 liefen?

Wir haben euch nachfolgende 5 Animes aufgelistet, die vielleicht auf den ersten Blick nicht wie traditionelle Animes aussehen und auf anderen Sendern liefen – und dennoch welche sind.

Die Biene Maja

Die Biene Maja und ihr Freund Willi. (Bild: © Nippon Animation)

Die Biene Maja ist eine japanisch-deutsche Zeichentrick-Fernsehserie. Die Serie wurde vom japanischen Animationsstudio Nippon Animation produziert und basiert auf den gleichnamigen Romanen vom deutschen Schriftsteller Waldemar Bonsels.

Aufgrund ihrer Produktion in Japan im Auftrag von ZDF und ORG gilt die Serie “Die Biene Maja” als Anime und wurde erstmals in Deutschland erstmals im Jahr1976 ausgestrahlt.

Wickie und die starken Männer

Wickie mit seinem Vater, seiner Schwester und Faxe. (Bild: © Zuiyo Eizo)

Wickie und die starken Männer ist eine Anime-Serie, die ebenfalls von Zuiyo Eizo im Auftrag von ZDF und ORG produziert wurde. Die Kinderbuchreihe “Wickie” stammt vom schwedischen Journalist und Autor Runer Johnson.

Die Anime-Serie hatte ihre Premiere 1974 und lief bis 1976 auf ZDF, später wurde die Reihe auch auf anderen Sendern vielfach wiederholt.

Pinocchio

Pinocchio im Anime-Stil. (Bild: © Nippon Animation)

Die animierte Zeichentrick-Fernsehserie von Pinocchio ist ein Anime, der auf dem Kinderbuch des italienischen Schriftstellers Carlo Collodi basiert und ebenfalls von Nippon Animation im Auftrag von ZDF produziert wurde.

Die japanisch-deutsche Serie zu Pinocchio wurde erstmals im Jahr 1977 auf ZDF ausgestrahlt.

Heidi

Heidi auf einer Schaukel. (Bild: © Zuiyo Eizo)

Heidi ist eine von Animationsstudio Zuiyo Eizo produzierte Anime-Serie, die auf Johanna Spyris Roman "Heidi’s Years of Wandering and Learning" basiert.

Ghiblis Legende Hayao Miyazaki hat ebenfalls beim Design der Szenen, Layout und Drehbuch mitgewirkt. Die Anime-Serie wurde ebenfalls im Auftrag von ZDF erstellt und lief dort erstmals von 1997 bis 1998.

Anne mit den roten Haaren

Anne und ihre Freundin. (Bild: © Nippon Animation)

Der Animeklassiker "Anne mit den roten Haaren" wurde von Nippon Animation und Fuji Television im Auftrag des ZDF koproduziert und hält sich genau an ihre literarische Romanvorlage “Anne auf Green Gables” von der kanadischen Schriftstellerin Lucy Maud Montgomery.

Der Regisseur der Serie war Isao Takahata, der bis zu seinem Tod mit Hayao Miyazaki Studio Ghibli leitete. Letzterer hat bei den Layouts der ersten 15 Folgen mitgewirkt.

"Anne mit den roten Haaren" wurde im Jahr 1988 auf Sat.1 ausgestrahlt.

Welche dieser Serien waren euch als Animes bekannt und welche überraschen euch?