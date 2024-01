Der berühmte 'Rosa-Stich' von Sailor Moon ist tatsächlich ein Filmfehler – so sieht der Anime eigentlich aus

Sailor Moon hat oft einen leichten Rosa-Stich gehabt, aber das war wohl überhaupt nicht der beabsichtigte Look.

Wenn ihr Sailor Moon im Fernsehen gesehen habt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr die leicht rosa angehauchte Variante der Anime-Serie kennt. Dabei ist das aber anscheinend gar nicht der Farbton und das Color-Grading, mit dem Sailor Moon eigentlich erstellt wurde.

Der Rosa-Stich stellt offenbar nur einen Fehler dar, auch wenn sich viele Fans in all den Jahren an den Look gewöhnt und ihn liebgewonnen haben. Eigentlich sollte die Serie wohl anders aussehen. Damit ist Sailor Moon nicht allein.

So sollte Sailor Moon ursprünglich aussehen

Darum geht's: Bei Sailor Moon ist alles ein bisschen rosa, was eigentlich weiß sein soll. Zumindest in der Version, die in vielen Ländern der Welt ausgestrahlt und auf DVD gebrannt wurde. Das heißt, dass weite Teile der Fans bisher wohl nur eine Fassung gesehen haben, die gar nicht der eigentlichen Original-Version entspricht.

Hier seht ihr den Vergleich:

Das Problem mit dem rosafarbenen Stich umfasst aber wohl nicht nur die TV-Ausstrahlungen, sondern ist so sogar in den Blu-ray- und DVD-Veröffentlichungen von Sailor Moon zu sehen gewesen. Hier könnt ihr euch einen Vergleich anschauen und seht ganz rechts die Laser Disc-Version, die offenbar das Original-Bild darstellt:

Auch hier wird der Unterschied noch einmal deutlich: Auf der einen Seite seht ihr den japanischen DVD-Release aus den 2000er Jahren und daneben, beziehungsweise darunter, die Laser Disc-Fassung aus den 1990ern.

Daran liegt es

Die ursprünglichen Aufnahmen von Sailor Moon waren nur auf klassischem Film verfügbar und sind mit der Zeit verblasst oder haben eine leicht andere Farbe angenommen. Das liegt einfach am Material und dem Zahn der Zeit. Für die späteren Releases – auch außerhalb Japans – wurden dann diese mittlerweile fehlerhaften Aufnahmen gescannt. Dabei wurden die Fehler aber nie ausgebügelt, sondern einfach mit übernommen.

Auch bei Dragon Ball so: Dasselbe Problem (und noch mehr Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Ton) wie bei Sailor Moon gab es auch bei anderen Toei Animation-Produktionen, wie zum Beispiel bei der ähnlich prägenden Anime-Serie Dragon Ball.

Zum Zeitpunkt, als die Scans für die Heim-Versionen und Ausstrahlungen im Ausland angefertigt wurden, hatten sich die Filmrollen schon verfärbt. Darum ist der Himmel in Dragon Ball oft eher grün als blau, wie er wohl eigentlich aussehen sollte.

Habt ihr Sailor Moon auch so rosa in Erinnerung und wie findet ihr den Look? Dachtet ihr, das gehört einfach so?