Anno 117 noch vor Release auf PS5, Xbox oder PC zocken: So meldet ihr euch für die kostenlose Beta an

Alle Infos zur Beta.

Mit Anno 117: Pax Romana soll das große Aufbau-Franchise noch dieses Jahr in die nächste Runde gehen. Wir kennen zwar noch keinen genauen Release-Termin, Interessierte können sich aber ab sofort für eine Beta anmelden. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

So könnt ihr euch für die Beta anmelden

Wenn ihr Anno 117 schon vor dem Release antesten wollt, könnt ihr das im Rahmen einer Beta machen. Aktuell hat Ubisoft zwar noch kein genaues Datum dafür angekündigt, auf der Seite des Publishers könnt ihr euch allerdings schon dafür anmelden. Dazu könnt ihr einfach dem Link zu Seite folgen.

Bei der Anmeldung könnt ihr auch auswählen, auf welchen System ihr zocken wollt und habt die Auswahl zwischen dem PC, der Xbox Series und der Playstation 5. Um eure Chancen zu erhöhen, könnt ihr auch mehrere Plattformen auswählen und im nächsten Schritt angeben, welche ihr bevorzugt. Nach dem Anmeldung könnt ihr diese Angaben im Nachgang auch noch anpassen.

Neben dem fehlenden Datum gibt es aktuell auch noch keine Angabe zu den Inhalten der Beta. Da Anno 117 aber bereits dieses Jahr erscheinen soll, stehen die Chancen gut, dass wir einen umfangreichen Einblick bekommen.

Wenn ihr mehr zum neuen Anno erfahren wollt, schaut gerne in unseren Talk mit dem Creative Director des Spiels:

51:03 Anno 117: Das gab's noch nie! - Wir sprechen mit dem Creative Director, Radlerauge und Maurice

Autoplay

Der neue Serienteil wird besonders, denn nie zuvor ist die Reihe soweit in der Zeit zurück gereist. Ganze 1287 Jahre trennt Pax Romana von dem bisher "ältesten" Teil Anno 1404. Eisenbahnen oder moderne Industrien, wie zuletzt in Anno 1800 wird es hier also nicht geben.

Mehr zum Setting erfahrt ihr in unserem Info-Hub zum Spiel:

Wir freuen uns schon darauf, Anno 117 bald selbst auszuprobieren und sind gespannt, wie sich das Spiel von seinen Vorgängern unterscheidet und mit welchen speziellen Kniffen es daher kommt.

Was ist mit euch? Freut ihr euch auch schon auf Anno 117 und werdet ihr euch für die Beta anmelden? Habt ihr Anno 1800 auf der Konsole gespielt? Verratet es uns in den Kommentaren!