Vollgestopft mit physischen Goodies: Die Governor's Edition von Anno 117: Pax Romana ist gerade stark reduziert im Amazon-Angebot verfügbar!

Salve, liebe Städtebauer und Strategie-Fans! Wir alle wissen, dass die Anno-Reihe das Kronjuwel der deutschen Spieleschmiede Ubisoft Mainz ist und Anno 117: Pax Romana liefert dafür einmal mehr den Beweis. Doch heute geht es nicht nur um das Spiel an sich, sondern um das ultimative Rundum-sorglos-Paket: Die mit Inhalt vollgestopfte Governor’s Edition. Bei Amazon bekommt ihr die schönste Variante des Aufbauhits aktuell deutlich günstiger!

Anno 117 Governor's Edition jetzt für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis!

Stellt euch vor, es ist das Jahr 117 nach Christus. Das Römische Reich befindet sich auf dem Zenit seiner Macht, und ihr seid mittendrin. Werdet ihr als geduldiger Diplomat in die Geschichte eingehen, der den Frieden (die berühmte Pax Romana) durch Handel und Geschick sichert? Oder seid ihr eher der Typ mit der eisernen Faust, der mit militärischer Stärke für Ordnung sorgt? In Anno 117 habt ihr die Freiheit, euren ganz eigenen Weg zu wählen.

Das Spielgefühl bleibt dabei gewohnt tiefgängig, aber mit einem wunderschönen, mediterranen Anstrich. Ihr müsst prachtvolle Städte aus dem Boden stampfen, komplexe Warenkreisläufe optimieren und dabei stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse eures Volkes – und natürlich die Launen des Kaisers – haben. Ob ihr nun im sonnigen Latium die klassische römische Architektur bewundert oder im nebligen, rauen Albion (dem heutigen Britannien) versucht, Fuß zu fassen: Anno 117 ist einfach ein Atmosphäre-Hammer.

Simon Berger Strategie-Fan der ersten Stunde: Simons Liebe zu komplexen Warenketten begann 1998, als er in Die Siedler 3 zum ersten Mal Pioniere losschickte. Über zwei Jahrzehnte und unzählige erschaffene Städte später ist seine Leidenschaft für das Aufbau-Strategie-Genre ungebrochen.

Die Governor’s Edition: Ein wahrer Tempel voller physischer Schätze

Wenn ihr echte Fans seid, dann wisst ihr, dass eine physische Kopie des Spiels im Regal zwar schick aussieht, aber ein echtes Sammlerstück einfach mehr hermacht. Die Governor’s Edition ist genau das: Eine Liebeserklärung an die Fans. Was ihr hier bekommt, sprengt fast schon den Rahmen eures Schreibtisches.

Besonders beeindruckend ist das 3D-Puzzle des Amphitheaters. Mit seinen Maßen von 36 x 31 x 13 cm ist es ein echtes Statement für euer Regal. Dazu gesellt sich ein 84-seitiges Artbook, das euch tiefe Einblicke in die Design-Phase des Spiels gibt – von ersten Skizzen bis hin zu den fertigen Modellen der prachtvollen Foren und Aquädukte.

Die Governor's Edition von Anno 117: Pax Romana strotzt gerade nur so vor Inhalten, die kaum aufs Bild passen!

Darüber hinaus erwartet euch mit der Governor's Edition:

Ein geschmiedetes Anno-Symbol (ca. 7 cm), das eine angenehme Schwere besitzt.

(ca. 7 cm), das eine angenehme Schwere besitzt. Schön gearbeitete Sammlermünzen aus Albion und Latium

Ein hochwertiges Steelbook , das in keiner Sammlung fehlen darf.

, das in keiner Sammlung fehlen darf. Der Brief des Town Criers und eine große Blaupause der Tessarae-Werke , die euch noch tiefer in die Lore eintauchen lassen.

und eine große , die euch noch tiefer in die Lore eintauchen lassen. Drei wunderschöne Lithografien, die die landschaftliche Vielfalt des Spiels einfangen.

Natürlich kauft ihr die Governor’s Edition nicht nur für die Vitrine. In der Box steckt die volle Packung Anno 117. Neben dem Hauptspiel erhaltet ihr Zugang zu drei bevorstehenden Erweiterungen (DLCs). So müsst ihr euch um die Zukunft eures Reiches keine Sorgen machen – der Nachschub an neuen Inhalten ist bereits gesichert.

Unser Deal-Ticker informiert euch jeden Tag über die besten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!