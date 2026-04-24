Wenn man dieses gigantische Set sieht, denkt man an LEGO, oder? Keine Wunder: Diese Steine sind sogar mit LEGO kompatibel.

Halleluja, wie krass ist dieses Teil denn bitte?! Fast 12.000 Teile, über einen Meter lang und dann auch noch fantastisch designt. Dieses Klemmbaustein-Set im Stile eines Star Wars Sternenzerstörers des Imperiums ist im Amazon-Blitzangebot gerade unfassbar günstig.

Es ist allerdings nicht von LEGO. Die Bausteine sind dennoch mit LEGO-Steinen kompatibel. Und ebenfalls super: Das Innere ist kein Farbensalat wie bei den Dänen.

Dieses Klemmbaustein-Set zerschlägt die Rebellion ganz alleine

Aktuell sorgt ein zeitlich befristetes Blitzangebot bei Amazon für Aufsehen: Ein gigantischer Sternenzerstörer aus fast 12.000 Teilen ist gerade so günstig wie sonst eigentlich nie!

Das offizielle LEGO Star Wars 75252 Imperialer Sternzerstörer ist zweifellos ein ikonisches UCS-Set, aber es bringt „nur“ 4.784 Teile mit, misst rund 110 cm in der Länge und kostet auf Amazon irre 1.400 Euro!

Das 13135er-Modell von der LEGO-Alternative hat fast dreimal so viele Teile und ist auch bei den Abmessungen noch einmal eine Nummer größer. Für Sammler, die nicht nur ein schönes Modell, sondern ein echtes „Was-zur-Hölle-steht-da-in-deinem-Wohnzimmer?“-Stück wollen, ist das ein ultimativer Fang!

Das bietet euch das gigantische Set

Der "SHHFWU"-Sternenzerstörer ist quasi eine Untermarke von Mould King.

Mit 11.885 Teilen, 1,18 Metern Länge und zwei bebilderten Montageanleitungen ist das hier kein normales Spielset, sondern ein riesiges Displaymodell für Erwachsene oder sehr geduldige Jugendliche.

Auf einen Blick:

Teilezahl: 11.885 Klemmbausteine.

11.885 Klemmbausteine. Größe: ca. 118 cm lang , 72 cm breit , 38 cm hoch .

ca. , , . Gewicht: rund 15 kg .

rund . Aufbau: großes Displaymodell mit zwei bebilderten Montageanleitungen .

großes mit . Kompatibilität: Steine sind laut Händlern mit gängigen Klemmbausteinen kompatibel .

Steine sind laut Händlern . Markteinordnung: Das Set wird meist als Mould King 13135 / Monarch geführt und ist kein offizielles LEGO-Star-Wars-Set. Das offizielle LEGO-Pendant 75252 hatte 4.784 Teile.

Einordnung: Lohnt sich die LEGO-Alternative?

Das Giga-Set kommt eben nicht von LEGO, sondern einer der spannendsten Alternativen. Die Klemmbausteine selbst kommen von GoBricks und deren Qualität gilt als exzellent. Außerdem: Die Klemmbausteine sind kompatibel mit den LEGO-Steinen!

Mould King, LEGO und die Sache mit „Darf man das überhaupt kaufen?“ Der erste wichtige Punkt: Kompatible Klemmbausteine an sich sind nichts Illegales. Der Markt für LEGO-kompatible Steine ist seit Jahren etabliert, und es ist rechtlich eindeutig, dass Alternativen legal sind, seit der Patentschutz auf die klassischen LEGO-Steine abgelaufen ist. Heißt übersetzt: Nur weil ein Stein auf LEGO passt, ist er nicht automatisch problematisch.

Keine offizielle Lizenz - ist das ein Problem für euch?

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Autoplay

Der zweite Punkt ist aber etwas komplizierter: Bei detailnahen Nachbauten berühmter Vorlagen wird die Lage juristisch schnell grauer. Die IT-Recht Kanzlei weist darauf hin, dass vor allem das Markenrecht bei detailgetreuen Modell-Nachbauten heikel werden kann.

Es geht dann nicht mehr um die reine Klemmkraft des Steins, sondern um Begriffe, Logos, Verpackungsgestaltung und die Frage, wie nah Vermarktung und Design an geschützte Originale heranrücken. Für euch als Käufer heißt das vor allem: Das 13135 ist kein offizielles LEGO- oder Star-Wars-Produkt, sondern ein alternatives Modell aus dem Klemmbausteinmarkt. Als Kunde seid ihr hier relativ fein raus - ich kenne keinen Fall, in dem der Kauf eines solchen Sets negative Konsequenzen hatte.