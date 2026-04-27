Nur noch 20€ statt 80€: Open-World-Rennspielhit für PS5 jetzt im Angebot schnappen!

Bei Amazon gibt's diesen PS5-Rennspielhit aktuell 75% günstiger als im PlayStation Store.

Ab heute könnt ihr euch bei Amazon ein großes Open-World-Rennspiel für PS5 im Sonderangebot schnappen. Für den AAA-Hit, der im PlayStation Store aktuell 79,99€ kostet, zahlt ihr dort momentan nur noch 19,98€. Das Angebot läuft offiziell noch bis zum 10. Mai, könnte aber schon vorher vergriffen sein. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon hat heute übrigens noch einige weitere neue PS5-Angebote gestartet. Hier ein paar Beispiele:

Open World, 160 Wagen und Verfolgungsjagden: Das ist der PS5-Rennspielhit!

Need for Speed Unbound schickt euch nicht nur in die Großstadt, sondern auch in die grüne Umgebung.

Wir sprechen hier von Need for Speed Unbound, dem jüngsten Teil der berühmten Rennspielreihe aus dem Hause EA, der euch wie schon der Vorgänger NfS Heat durch eine große Open World rasen lässt. Diesmal seid ihr in der fiktiven Großstadt Lakeshore City unterwegs, die lose an das verregnete Chicago angelehnt ist. Ihr dürft jedoch auch die grünen Landschaften, Wälder und Berge in der Umgebung erkunden.

Durch Updates stehen euch inzwischen mehr als 160 lizenzierte Wagen zur Verfügung (zum Release waren es noch 143). Vom Porsche und BMW über Ferraris und Lamborghinis bis zum Aston Martin ist so ziemlich jede Marke dabei, die Rang und Namen hat. Zudem zeichnet sich Need for Speed Unbound durch ein umfangreiches Tuning-System aus, das euch vom Kraftstoffsystem bis zum Turbolader so ziemlich jedes Detail ändern lässt. Auch das Äußere eures Wagens dürft ihr gestalten.

1:28 Need for Speed Unbound im Trailer: Die Verfolgungsjagden sind ein wichtiger Teil des Rennspiels

Autoplay

Eines der Highlights von Need for Speed Unbound sind die Verfolgungsjagden mit der Polizei, die auch deshalb so spannend ausfallen, weil die Cops diesmal ziemlich hartnäckig sind. Selbst in den normalen Rennen ist die KI in Need for Speed Unbound wie schon in NfS Heat anspruchsvoller als in früheren Serienteilen und verzeiht nicht mehr so viel. Das ändert jedoch nichts daran, dass Unbound weiterhin ein einsteigerfreundlicher Arcade-Racer und keine realistische Simulation ist.

Eher Geschmackssache ist der Grafikstil, der einen realistischen Look mit comichaften Effekten und Charakteren verbindet. Alles in allem ist Need for Speed Unbound zwar nicht das beste Open-World-Rennspiel, das ihr auf PS5 spielen könnt (dieser Titel geht an das letztes Jahr endlich auf PS5 portierte Forza Horizon 5), trotzdem ist es auf jeden Fall einen Blick wert, allein schon, weil es sich durch die Verfolgungsjagden und auch durch Lakeshore City angenehm von der Konkurrenz abhebt.