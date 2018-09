Mit BioWare-Spielen verbinden die meisten Fans des Studios schwierige Entscheidungen, die das Potenzial haben, die komplette Geschichte eines Titels bis hin zum Ende selbst - oder gar darüber hinaus - zu beeinflussen.

Auch in Anthem werden wir erneut vor die ein oder andere Entscheidungen gestellt, allerdings werden diese weniger gravierend ausfallen als etwa in Mass Effect oder Dragon Age. Das erklärte uns Lead Producer Mike Gamble in einem Interview kurz vor der diesjährigen PAX West.

Nur ein Ende: Unter anderem offenbarte er uns, dass wir in Anthem nicht mehrere Enden erwarten sollen, wie etwa in Mass Effect 3 oder Dragon Age: Origins. Die Hauptgeschichte des Shared World-Shooters habe nur ein Ende.

Allerdings werden die Entscheidungen, die wir treffen, trotzdem Folgen haben: in unserem persönlichen Hub.

"Für die Hauptgeschichte gibt es nur ein Ende. Wie die Missionen [...] ausgehen, endet für jeden auf eine ähnliche Weise. Wir haben keine verzweigten Enden. Abgesehen davon wird dein Fort Tarsis und der Zustand deines Fort Tarsis und der Zustand meines Fort Tarsis sich unterscheiden, wenn wir das Spiel beenden. Aber das Ende selbst ist dasselbe."

Wer also darauf gehofft hat, in der Hauptstory von Anthem unterschiedliche Enden zu sehen, den müssen wir enttäuschen.

Alle getroffenen Entscheidungen beschränken sich ausschließlich auf unseren privaten Hub, unser Fort Tarsis. Was genau das bedeutet und wie das funktioniert, erfahrt ihr in unserem Artikel darüber, wie Anthem Singleplayer-Story & Koop-Erfahrung vereint.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC.