PS Store verschleudert Biowares Loot-Shooter für gerade mal 2 Euro

Pünktlich zum Jahresstart läuft gerade im PlayStation Store ein großer Sale mit zahlreichen Angeboten, darunter etwa ein düsteres Dungeon-RPG für etwas mehr als 2 Euro. Und auch für Fans von Loot-Shootern könnte bei den rabattierten Spielen etwas dabei sein, denn aktuell gibt es Anthem für für einen sehr schlanken Kurs.

Das Angebot im Überblick:

Spiel: Anthem:

Anthem: Preis: 2,09 Euro (normal 69,99 Euro), Rabatt von 97%

2,09 Euro (normal 69,99 Euro), Rabatt von 97% Angebotsende: 19. Januar um 00:59 Uhr MEZ

Es gab den Shooter in den letzten Jahren zwar mehrfach in Sales-Angeboten, derart reduziert war der Titel allerdings noch nie zu haben. Wer also einen Blick riskieren will, hat jetzt also im wahrsten Sinne des Wortes günstige Gelegenheit dazu.

Anthem: Ein Loot-Shooter mit zahlreichen Problemen

Darum geht's: Anthem verfrachtet uns in den Kampfanzug eines sogenannten Freelancers. Diese Söldner schwärmen auf ihrem Heimatplaneten aus der Stadt Fort Tarsis in die umliegenden Dschungelgebiete aus, um Aliens zu bekämpfen und Aufträge zu erledigen. Doch am Horizont lauert mit einer Gruppierung namens Dominion eine besondere große Bedrohung, die es im Laufe des Spiels zu bekämpfen gilt. Und das passiert mit zahlreichen Waffen und den agilen Anzügen, den "Javelins".

Das klingt nach einer sehr soliden Grundlage, aus der Anthem allerdings viel zu wenig macht. Zwar fühlen sich die Kämpfe und vor allem das Fliegen durch die Areale sehr gut an. Aber an vielen anderen Stellen macht Anthem keine gute Figur, etwa bei den repetitiven Missionen, der strunzdummen Gegner-KI und seiner lahmen Geschichte. Kein Wunder also, dass der Titel massiv floppte.

Dennoch: Eine Totalkatastrophe ist der Titel nicht, allerdings solltet ihr gewarnt sein, dass ihr selbst für den verlockenden Angebotspreis von 2,09 Euro keinen Knaller erwarten dürft. Bei Metacritic liegt der Durchschnitt bei 54 Punkten, wir vergaben in unserem Test im Februar 2019 eine 65er-Wertung.

136 2 Mehr zum Thema Anthem im Test - Hassliebe im Sturzflug

Sale-Angebote für Easy Platin

Der Sale im PlayStation Store läuft noch eine knappe Woche und bietet neben Anthem und Darkest Dungeon noch etliche andere Titel feil. Darunter sind auch "Spiele", die diesen Namen eigentlich nicht verdient haben. Stattdessen sind es absurd einfache Klicker ohne wirkliche Inhalte, die euch für einen schmalen Taler allerdings eine einfache Platin-Trophäe bescheren.