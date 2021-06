96% Rabatt: Diesen EA-Shooter für PS4 bekommt ihr mit PS Plus aktuell fast geschenkt

Wer ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo hat, bekommt nicht nur jeden Monat einige PS4 und/oder PS5-Titel zum Download spendiert, sondern hat darüber hinaus auch regelmäßig Zugriff auf besondere Schnäppchen im PS Store, die noch einmal ein paar Prozent günstiger sind als die Angebote ohne ein entsprechende Abo.

Und genau so ein Angebot gibt es gerade, denn alle mit PS Plus-Abo bekommen derzeit einen EA-Shooter fast geschenkt. Denn Biowares Anthem ist derzeit standardmäßig für 9,79 Euro zu haben.

Mit PS Plus reduziert sich der Preis auf 2,79 Euro. Im Vergleich zum Einführungspreis von knapp 70 Euro ist das eine Ersparnis von knappen 96 Prozent mit einem gültigen PS Plus-Abo.

Wann endet das Angebot? Ihr könnt Anthem im PS Store noch bis zum 8. Juli für den günstigen Kurs herunterladen.

Worum geht es in Anthem?

Für alle die jetzt interessiert sind: In Anthem spielen wir einen Freelancer, der in noch unbewohnte Gebiete des bewaldeten Planeten eindringt und sie von Monstern befreit. Dabei tragen wir einen Javelin, einen Exosuit-Anzug samt Jetpack, mit dem wir fliegen, schwimmen und schnell laufen können. Wir schießen wie in einem Shooter mit dem Blaster-Gewehr und rüsten unseren Anzug und unseren Charakter wie in einem Rollenspiel auf.

Einen Einblick bekommt ihr im Trailer:

Allerdings und das ist wichtig zu wissen: Der Loot-Shooter ist alles andere als unumstritten und hat gerade zum Release Anfang 2019 - und auch danach - ordentlich Kritik einstecken müssen, auch in unserem GamePro-Test zu Anthem. Denn während das Grundgerüst des Shooters ziemlich spaßig ist, krankt der Titel unter anderem am langweiligen Missionsdesign und der Story. Kollegin Linda schrieb dazu:

"Anthem ärgert mich insbesondere, weil es so viel Potenzial links liegen lässt. Der Shared World-Shooter hat mit den Javelins ein unglaublich cooles Alleinstellungsmerkmal, nur macht da BioWare viel zu wenig draus."

Wer sich das Spiel also kauft, sollte sich also darüber bewusst sein, dass er einen Titel mit einigen unschönen Ecken und Kanten bekommt. Ob man die für den aktuellen Angebotspreis verschmerzen kann, ist natürlich jedem selbst überlassen.

Würdet ihr bei dem Preis zuschlagen?