Anthem lässt euch bald Fanlieblinglinge aus Mass Effect spielen

In der Mass Effect-Reihe konnten wir zwar bisher nur im Multiplayer Aliens spielen, offenbar ermöglicht es uns aber immerhin Anthem bald, in die Haut unserer Lieblings-Aliens aus BioWares SciFi-Saga zu schlüpfen. Zumindest indirekt.

Dataminer haben in den Spieldateien neue Rüstungssets entdeckt, die besonders für Fans der ersten Mass Effect-Trilogie wie eine Nostalgie-Keule sein dürften. Es handelt sich nämlich nicht einfach nur um irgendwelche Alien-Rüstungen, sondern um die unserer Begleiter aus Mass Effect 1-3.

Tali, Garrus, Liara & Wrex "spielbar" in Anthem

Die Bilder aus den Tiefen der Spieldateien zeigen eine Javeline-Version der Fanlieblinge Liara, Tali, Garrus und Wrex, die in den ersten drei Mass Effect-Spielen an unserer Seite sein konnten. Jeder Mass Effect-Begleiter wurde dabei einer Klasse in Anthem zugeteilt:

Interceptor: Tali

Storm: Liara

Ranger: Garrus

Colossus: Wrex

Die Zuteilung der verschiedenen Klassen passt erstaunlich gut zu den Rollen, die unsere Begleiter in Mass Effect übernommen haben. Während Liara als Asari über biotische Kräfte verfügte, die denen des Storms (der Magier-Klasse von Anthem) gar nicht so unähnlich sehen, spiegelt sich auch die brachiale Gewalt von Kroganer Wrex in der des Tank-artigen Colossus wieder.

Wer genau hinsieht, erkennt beim Interceptor das für Talis Design typische lila Visier, sowie die allgemeine Lila-Gold-Schwarz-Farbgebung ihres Outfits. Nur das kultige weiße Wellenmuster auf ihrer Kapuze scheint leider zu fehlen.

Ob die Skins sich jeweils nur auf eine Klasse beschränken oder wie der bereits in Anthem anzutreffende N7-Skin universal sind, ist noch nicht bekannt.

Wann kommen die Skins?

Da es sich um einen Leak via Datamining handelt, gibt es natürlich noch keinen Termin für die Skins. Nicht unwahrscheinlich ist es aber, dass sie am 7. November 2019 in Anthem Einzug halten, denn dann feiert die Mass Effect-Community den N7 Day.

Benannt nach der Elite-Einheit, der Commander Shepard angehört, veröffentlicht BioWare jedes Jahr am 7. November einige Goodies für die eigene Community. Neben neuem Mass Effect-Merchandise gab es in der Vergangenheit auch häufig kleine Geschenke in den jeweils aktuellen Spielen.

Zuletzt machte Anthem vor ein paar Tagen auf sich aufmerksam, als sang- und klanglos neuer Content für den Online-Shooter veröffentlicht wurde und die Community dabei ordentlich verwirrte.

Wie findet ihr das Mass Effect-Design für die Javelins?