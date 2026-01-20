AO3-Server gehen morgen offline: Status von Archive of Our Own und ab wann ihr voraussichtlich weiterlesen könnt

Am Mittwoch müsst ihr für einige Stunden auf Archive of Our Own verzichten.

Für viele Fans von Serien, Spielen und Co. ist das Fan-Archiv Archive of Our Own die erste Anlaufstelle, besonders wenn es um Fanfictions geht. Falls ihr euch am Mittwoch aber gemütlich das neueste Kapitel eurer Lieblingsstory zu Gemüte führen wollt, werdet ihr vermutlich enttäuscht.



Die Seite geht nämlich für mehrere Stunden für geplante Wartungsarbeiten offline. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden.

Serverstatus von AO3 im Live-Ticker

18:00 Uhr Planmäßig starten die Wartungsarbeiten auf Archive of Our Own morgen früh und sind für 15 Stunden angesetzt. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen aber, dass das eher ein Richtwert ist. So mussten die Downtimes früher dank unvorhergesehener Probleme auch schon verlängert werden oder fielen sogar kürzer als angegeben aus. Wir halten euch hier über alle möglichen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Archive of Our Own-Serverdown - Termin und Dauer

Termin: 21. Januar 2026

21. Januar 2026 Uhrzeit: 9:00 Uhr deutscher Zeit

Ab wann ist AO3 wieder live? Laut des offiziellen Bluesky-Accounts von AO3 sollen die Wartungsarbeiten insgesamt 15 Stunden anhalten. Damit würde die Seite bei uns ungefähr am 22. Januar um 00:00 Uhr morgens wieder live gehen. Wie oben bereits erwähnt kann der tatsächliche Zeitraum aber auch abweichen.

Das steckt hinter den Wartungsarbeiten

Grund der Downtime sind Verbesserungen an den Bookmarks, konkret soll die Suchfunktion in Verbindung damit verbessert werden. So will AO3:

die Option hinzufügen, Bookmarks nach Wörteranzahl zu durchsuchen, filtern und sortieren

sicherstellen, dass Bookmark-Suchergebnisse korrekt sind, wenn Tags Buchstaben und Zahlen enthalten

vermeiden, dass bei Reihen Tags angezeigt werden, die nur in Entwürfen genutzt wurden oder die in Werken genutzt wurden, die für Gäste eingeschränkt sind

die Suchfunktion für Reihen anpassen, sodass nur Tags von Werken durchsucht werden, auf die ihr zugreifen könnt

Die Downtime betrifft die komplette Webseite. Das heißt, ihr könnt weder Fanfictions lesen noch hochladen und auch keine Kommentare abgeben. Falls ihr während der Downtime also etwas lesen wollt, solltet ihr euch die Seiten vorab als Offlineversion herunterladen.