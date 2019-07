Wer in Apex Legends cheatet, muss gegen andere Cheater spielen

Apex Legends kämpft wie fast jedes andere Multiplayer-Spiel mit Cheatern. Die treiben online bekanntermaßen ihr Unwesen, aber es gibt Mittel und Wege, ihnen mehr oder weniger das Handwerk zu legen. Wie Respawn Entertainment gegen die Cheater vorgehen will, hat der Entwickler jetzt in einem neuen Beitrag erläutert.

Unter anderem soll die Maßnahme helfen, die Cheater sich gewissermaßen selbst zu überlassen und auf spezielle Spielplätze zu verfrachten.

Respawn lässt Apex Legends-Cheater einfach gegeneinander antreten

Die Idee ist nicht neu, aber schön simpel und irgendwie genial: Wer unbedingt betrügen muss, bekommt seine eigene Medizin verabreicht. Wenn alle betrügen, gibt es auch keine unfairen Vorteile mehr. Während sich die Cheater gegenseitig die virtuellen Köpfe einschlagen, haben alle anderen ihre Ruhe.

So zumindest die Theorie. Ob das dann in der Praxis auch funktioniert, bleibt natürlich abzuwarten. Aber glücklicherweise ist das nicht die einzige Idee, die Respawn hat, um das Problem mit Cheatern im Battle Royale-Shooter Apex Legends einzudämmen. Wie in einem offiziellen Post auf Reddit erklärt wird, gibt es da noch viel mehr.

Diese Maßnahmen sollen gegen Cheater helfen

Maschinelles Lernen erstellt Verhaltensmodelle, die Cheater erkennen und automatisch sperren

erstellt Verhaltensmodelle, die Cheater erkennen und automatisch sperren Zwei-Faktor-Authentifizierung wird in manchen Regionen und bei "Hochrisiko-Accounts" Pflicht

wird in manchen Regionen und bei "Hochrisiko-Accounts" Pflicht Erkennung soll verbessert werden, die neue Spam-Accounts identifiziert, bevor sie genutzt werden können

Stetige Arbeit daran, sich neuen Cheats anzupassen

Untersuchung von Party-Zusammenstellungen: Auch wer mit Cheatern zusammen spielt, cheatet

Ressourcen werden erhöht, sowohl was Tech als auch Leute angeht.

Wie findet ihr die Idee, Cheater gegeneinander spielen zu lassen? Fallen euch oft Cheater auf? Glaubt ihr, Respawn bekommt das Problem in den Griff?

