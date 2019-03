Im Battle Royale-Shooter Apex Legends dreht sich alles um die verschiedenen Charaktere und ihre Fähigkeiten. Kein Wunder also, dass die Spieler neugierig auf die versprochenen Neuzugänge sind. Ein Dataminer hat nun gleich zehn neue Legenden entdeckt.

Über einige davon gab es bereits im Vorfeld Gerüchte, andere waren bisher gänzlich unbekannt. Viel zu sehen gibt es zwar noch nicht, aber die Bilder der Helden geben einen guten Vorgeschmack auf das, was vielleicht in Zukunft noch kommt.

Der Dataminer, der die Portraits und Namen entdeckt hat, hört auf den Namen Shrugtal. Veröffentlicht wurden seine Entdeckungen auf Twitter vom User frozenfroh.

