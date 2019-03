Erwarten uns NPCs in Apex Legends? Die Dataminer eines Leaker-Twitters zum neuen Hype-Shooter haben entsprechende Hinweise im Spielecode entdeckt. Zudem fanden sie Daten, die Flammenwerfer, Geschütztürme und einen Nachtmodus nahelegen.

Unklar ist, ob die Waffen Flammenwerfer und Geschützturm als lootbare Waffen daherkommen oder unter Umständen Skills zukünftiger Helden alias Legenden sein könnten.

Der mögliche Nachtmodus gehört bei den neuesten Leaks noch zum denkbar Unspektakulärsten. Ob die Entwickler bei Respawn einen separaten Modus, eine zufällige Option oder gar einen dynamischen Tageszeit-Wechsel planen, bleibt offen.

LEAK: Also there's a Night Mode is development. That's one of the most requested features after a reddditor showed how the map would like in the Night.



LEAK: Also there's a Night Mode is development. That's one of the most requested features after a reddditor showed how the map would like in the Night.

NPCs in Apex Legends?

Kommen sie und wenn ja, in welcher Form? Der Datenfund zu möglichen NPCs wirft sogar noch mehr Fragen auf, schließlich deuten die Codezeilen komplexe Aktionen wie Angriffe auf Gegner oder Kommunikations- und Sichtungs-Elemente an.

KI-Mitspieler? Die gefundenen Daten könnten ein Hinweis darauf sein, dass die NPCs als Mitspieler konzipiert sind. Ob Respawn eine Möglichkeit ins Spiel integrieren will, mit KI-Kollegen ins Battle Royale zu ziehen? Vielleicht sollen die NPCs auch durch Disconnect dezimierte Teams auffüllen.

Oder aber es geht in eine ganz andere Richtung und wir lassen uns hier nur ins Bockshorn jagen. Im ersten Titanfall vom gleichen Studio, gab es jedenfalls KI-Soldaten auf den Multiplayer-Schlachtfeldern.

All die oberhalb genannten Infos solltet ihr mit großer Vorsicht genießen: Wie bei derlei Leaks üblich, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Code-Überbleibsel handelt und nichts dergleichen für Apex Legends vorgesehen ist.

Würdet ihr euch über etwas frischen Wind in Form von KI-Mitspielern in Apex Legends freuen? Und hättet ihr Lust auf Battle Royale in der Dunkelheit? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in den Kommentaren!