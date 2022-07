Apex Legends bekommt ein Singleplayer-Spinoff, aber das ist wohl leider kein Titanfall 3

Respawn Entertainment arbeitet nicht nur weiter an Apex Legends und diversen Star Wars-Titeln wie Jedi: Survivor. Nein, das Entwicklerstudio hinter Titanfall und Titanfall 2 hat wohl auch noch andere Eisen im Feuer. Wie eine Stellenanzeige jetzt verdeutlicht, werkeln die Menschen auch noch an einem neuen Singleplayer-Shooter. Der soll ebenfalls im Universum von Apex Legends und Titanfall angesiedelt sein und könnte sich vor allem auf Movement konzentrieren.

Apex Legends-Macher suchen Leute für einen neuen Singleplayer-Shooter

Worum geht's? In einer Stellenanzeige von Respawn Entertainment werden Künstler*innen für die "Apex Universe FPS Incubation" gesucht. Das macht schon einmal deutlich, dass uns offenbar ein neuer First Person-Shooter (FPS) erwartet, der obendrein auch noch im Apex Legends-Universum angesiedelt ist. Dabei handelt es sich gleichzeitig natürlich auch um das Titanfall-Universum.

Reiner Singleplayer-Titel: Weiter unten in der Stellenausschreibung ist von einem Singleplayer-Abenteuer die Rede und davon, dass dieser Singleplayer-Titel eine traumhafte Spielwiese für Entwickler*innen sein soll. Puzzlen wir das alles zusammen, kommt dabei heraus, dass dieser neue First Person-Shooter im Apex Legends-Universum offenbar ein reiner Singleplayer-Titel wird.

Stellenanzeige könnte Gerüchte bestätigen: Das passt sehr gut zu den Gerüchten, die bereits vor einiger Zeit die Runde gemacht haben. Die drehen sich darum, dass Respawn an einem neuen AAA-Shooter arbeitet, der sich auf "Style" und Movement konzentrieren soll. Was natürlich direkt an Titanfall erinnert und gut und gerne oben genannter Titel sein dürfte (via: GamingBolt). Das wären selbstverständlich auch sehr gute Neuigkeiten für alle, die in Apex immer nur Octane spielen und von der Lore fasziniert sind.

Leider kein Titanfall 3? Auch wenn es teilweise schwer danach klingt, handelt es sich bei diesem Shooter hier wohl eher nicht um eine Titanfall-Fortsetzung, die Fans wie ich sich seit Jahren wünschen. Bereits im September 2021 hatte Respawns Community-Koordinator Jason Garza erklärt, es befände sich kein weiteres Titanfall-Spiel in Arbeit und die Fans sollten sich keine Hoffnung machen. Aber die stirbt bekanntlich zuletzt und vielleicht hat dieser Singleplayer-Shooter hier ja doch noch einen Multiplayer-Modus mit schnellem Movement und riesigen Mechs.

Wie sehr wünscht ihr euch Titanfall 3 mit einem Multiplayer-Modus statt Apex oder reinem Singleplayer?