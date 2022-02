Apple Arcade im Februar 2022: Das sind die neuen Spiele, Updates und mehr

Es gibt mittlerweile viele Abo-Services für Videospiele. Auch Apple Arcade gehört dazu, das euch jeden Monat neue Spiele für eure iOS- und Mac-Geräte bietet. Das sind die Neuheiten im Februar 2022.

Das sind die neuen Spiele im Februar 2022

Bridge Constructor+ (4. Februar)

Bloons TD 6+ (11. Februar)

Wylde Flowers (18. Februar)

Gibbon: Beyond the Trees (25. Februar)

Das Highlight im Februar 2022: Wylde Flowers

Genre : Lebenssimulation

: Lebenssimulation Release: 18. Februar (Apple Arcade), 2022 (PC, Konsolen)

Darum geht's: Ihr müsst in der Simulation eure ganz eigene Farm aufbauen. Aber es gibt einen kleinen Twist, denn die Hauptfigur Tara ist eine Hexe und ihr müsst gleich zwei Leben führen. Am Tag kümmert ihr euch um euren Acker und in der Nacht wartet das Hexentraining auf euch.

Auch wenn manche Spiele schon länger dabei sind, heißt es nicht, dass sie einfach nur im Abo herumliegen. Stattdessen erhalten viele auch regelmäßig inhaltliche Updates. Im Februar 2022 werden die folgenden Spiele aufgefrischt:

Castlevania: Grimoire of Souls

Crayola Create and Play+

Fruit Ninja Classic

Nickelodeon Extreme Tennis

Simon's Cat

SP!NG

Temple Run: Puzzle Adventure

What the Golf?

Zen Pinball Party

Zookeeper World

Noch mehr zum Spielen: Das sind aber längst nicht alle Titel, die auf euch in Apple Arcade warten. Wir haben uns vor kurzem noch einmal durch die Unweiten des Service geschlagen und für euch herausgesucht, welche Top-Spiele bereits auf euch warten:

2 0 Apple Arcade 6 Top-Spiele, die ihr im Service jetzt zocken könnt

Was ist Apple Arcade?

Seit 2019 bietet Apple einen eigenen Abo-Service für Videospiele an. In diesem bekommt ihr eine Reihe an bereits veröffentlichten Mobile-Games gegen eine monatliche Gebühr ohne Werbung geboten. Zudem gibt es Exclusives, die erst einmal nur bei Apple Arcade erscheinen.

Die insgesamt über 180 Spiele, die sich bei Apple Arcade im Store tummeln, könnt ihr auf iPhones, iPads, Apple TV und Macs spielen. Die Titel werden dabei nicht gestreamt, sondern direkt auf euer Gerät heruntergeladen. Wie viel das Ganze kostet und was ihr noch alles zu Apple Arcade wissen müsst, findet ihr in unserer Übersicht hier auf GamePro.de.

Auf welches Spiel bei Apple Arcade freut ihr euch diesen Monat?