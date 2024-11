Beliebter Arcane-Charakter könnte das Season 2-Finale doch überlebt haben und das ist der Beweis

Die Geschichte von Vi und Jinx ist mit Staffel 2 eigentlich abgeschlossen.

Am Wochenende wurde der dritte Teil von Arcane Season 2 auf Netflix veröffentlicht, der gleichzeitig das Serienfinale darstellt. In den letzten drei Folgen müssen sich Vi, Jinx & Co. noch einmal richtig ins Zeug legen, um Piltover zu retten, was jedoch nicht für alle Charaktere glimpflich ausgeht. Allerdings sind viele Fans davon überzeugt, dass eine wichtige Person doch überlebt hat. Ein paar kleine aber feine Details sollen der Beweis dafür sein. (via Forbes)

Achtung! Es folgen Spoiler zum Ende von Arcane Season 2, was auch den Tod von wichtigen Charakteren betrifft.

Darum glauben Arcane-Fans, dass Jinx noch lebt

Das tragische Ende von Arcane: In der letzten Folge der Serie befinden sich Vi, Jinx und der monströse Vander im Hexgate auf einem ramponierten Steg, der in die Tiefe zu stürzen droht. Vi kann Jinx, an deren Ende Vander hängt, nur notdürftig mithilfe der Atlas-Handschuhe halten.

Letztendlich opfert sich Jinx und lässt sich zusammen mit Vander in den Abgrund fallen, um Vi zu retten. Um ganz sicherzugehen, dass Vander und damit auch seine unkontrollierbare Werwolf-Form stirbt, zündet sie im Fall noch eine ihrer Granaten.

Jinx lebt? Diesem eigentlich sicheren Todesurteil von Jinx und Vander steht allerdings eine Theorie entgegen, die durch ein paar kleine Szenen in der Serie ins Wanken gerät. Auch wenn es die Serie so aussehen lässt, besteht die Chance, dass Jinx gar nicht tot ist. Dafür gibt es gleich mehrere Hinweise in der Serie.

1. Die Hexgate-Baupläne

Am offensichtlichsten deutet wohl die Szene mit Caitlyn und den Bauplänen des Hexgate daraufhin, dass Jinx den Absturz überlebt hat. Als sie am Ende das darin eingezeichnete Kühlsystem mit den Luftkanälen betrachtet, wird ihr klar, dass Jinx es geschafft hat, sich in einen der Schächte zu retten. Da diese schräg abfallen und zum Ende hin abflachen, konnte so auch der Aufprall abgefangen werden.

Jinx könnte sich in einen der Luftschächte gerettet haben. (Quelle: Netflix)

2. Jinx' Schimmer

Geht man die Absturz-Szene Bild für Bild durch, ist gut zu erkennen, dass sich eine Schimmerlinie vom Geschehen entfernt – bevor die Explosion stattfindet. Das könnte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass Jinx sich vorher dank des Schimmers aus dem Staub machen konnte.

1:52 Arcane: Staffel 2-Trailer teast das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Serie an

Autoplay

3. Das Luftschiff

Wenn Jinx tatsächlich überlebt hat, stellt sich unweigerlich die Frage nach ihrem Aufenthaltsort. Zu Vi ist sie offenkundig nicht zurückgekehrt. Aus ihrem Verhalten und einigen Aussagen lässt sich ableiten, dass sie ihre Schwester lieber in dem Glauben lässt, tot zu sein, da es ihr dadurch besser gehen würde. So durchbricht sie letztendlich den Teufelskreis der Gewalt.

Statt also zurückzukehren, verschwindet Jinx mit einem Luftschiff, das explizit noch einmal gezeigt wird, aus Piltover. In Staffel 1 hat Jinx sogar davon gesprochen, dass sie eines Tages mit so einem Luftschiff davonfliegen würde.

4. The End

Und schließlich erinnert die Art und Weise, wie "The End" (siehe oben) geschrieben wurde, stark an Jinx. Die Schriftart deutet darauf hin, dass sie selbst es geschrieben hat, wofür sie am Leben sein müsste – auch wenn das genau genommen nichts mehr mit der Geschichte zu tun hat und nur als Stilmittel verstanden werden kann.

Nichtsdestotrotz sind das mehr als genug Details, die Fans davon überzeugen, dass Jinx am Ende noch lebt und einfach nur still und heimlich aus Piltover verschwunden ist.

Aber was haltet ihr von der Theorie? Lebt Jinx oder ist sie zusammen mit Vander als Werwolf umgekommen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.