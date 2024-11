Arcane: Was ist die Schwarze Rose? Das steckt hinter der Geheim-Organisation Black Rose

Ambessa Medarda hat eine gemeinsame Vergangenheit mit der Schwarzen Rose.

Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel von Arcane sind inzwischen verfügbar. Besonders das Finale von Akt 1 lässt uns aber mit einigen Fragen zurück – allen voran, was es mit der mysteriösen neuen Organisation Schwarze Rose (auf englisch: Black Rose) auf sich hat.

League of Legends-Fans dürften den Begriff schon einmal gehört haben. Wir fassen zusammen, was wir über den Geheimbund und seine Mitglieder wissen.

Achtung, in diesem Artikel befinden sich Spoiler zu Folge 3 der zweiten Staffel von Arcane.

Wer ist Amara und was hat sie mit der Schwarzen Rose zu tun?

Die Schwarze Rose tritt in Arcane erst in der dritten Folge von Staffel 2 in Erscheinung, nämlich bei einem Treffen zwischen Ambessa und der Händlerin Amara. Aufmerksame Fans dürften das Gesicht von Amara wiedererkannt haben, sie hatte nämlich bereits in der ersten Staffel einen Auftritt.

Hier war sie offiziell lediglich ein Mitglied der Händlergilde, deren Geschäft durch die von Jayce eingeführten Wareninspektionen und die Beschlagnahmung illegaler Waren gelitten hatte. Später hatte sie einen Deal mit Jayce abgeschlossen, um in Hex-Tec zu investieren.

Wie Staffel 2 aber offenbart, war das eine reine Fassade. Amara ist nämlich eigentlich eine Assassine der Schwarzen Rose.

Was steckt hinter der Black Rose?

Fans kennen die Schwarze Rose bislang primär aus League of Legends: Sie ist nämlich eine Geheimorganisation, die das Reich Noxus seit über 1.000 Jahren aus den Schatten lenkt. Geleitet wird sie von noxischen Aristokraten, die ihre Identitäten hinter Masken verbergen.

Die Anführerin der Schwarzen Rose ist die Magierin LeBlanc. Der League of Legends-Champion hatte bisher in der Serie keinen Auftritt, Fans haben aber bereits spekuliert, dass einer der Trailer sie gezeigt haben könnte.

Hier können wir nämlich kurz eine schattenhafte Figur mit gelb leuchtenden Augen sehen:

Neben LeBlanc gibt es übrigens auch noch drei weitere LoL-Champions, die offiziell Teil der Schwarzen Rose sind: Der Blutmagier Vladimir, die "Spinnenkönigin" Elise und die Schlangenfrau Cassiopeia. Auch andere Champions haben eine Verbindung zur Organisation, Briar und Rell wurden etwa durch Experimente der Schwarzen Rose verändert. Diese Charaktere hatten bislang in der Serie noch keinen Auftritt.

Zuletzt wissen wir auch, dass die Organisation schon länger als Noxus selbst existiert und auf einen Pakt zwischen LeBlanc und Vladimir zurückgehen soll. Die Verbindung ihrer Magie war demnach so düster, dass sich rote Rosen schwarz gefärbt haben.

Was hat die Schwarze Rose mit Ambessa und Mel zu tun?

In Staffel 2 erfahren wir, dass zwischen Ambessa und der Schwarzen Rose bereits länger ein Konflikt besteht. Das ergibt auch Sinn, schließlich stammen beide aus Noxus – aber selbst Ambessa scheint überrascht zu sein, dass sich der Einfluss der Geheimorganisation bis nach Piltover erstreckt.

Das Gespräch mit Amara enthüllt außerdem ein paar weitere Details: Zum einen scheint die Schwarze Rose für den Tod von Ambessas Sohn direkt oder indirekt verantwortlich zu sein. Außerdem will Ambessa in Piltover etwas erreichen, wovon die Organisation sie abhalten will – vermutlich geht es dabei darum, Hex-Tech in die Hände zu bekommen.

Zuletzt stellt sich noch die Frage, wie Ambessas Tochter Mel in das Bild passt. Sie scheint wenig bis gar nichts über die Schwarze Rose zu wissen, womöglich da ihre Mutter sie bereits als Kind fortgeschickt hat.

Trotzdem wird sie am Ende der dritten Folge von der Schwarzen Rose entführt. Wahrscheinlich soll sie entweder als Druckmittel für Ambessa dienen, oder sie besitzt als Teil der Medarda-Familie selbst etwas, das sich die Organisation zunutze machen will.

