Ark Survival Ascended: Kibble herstellen – Alle Rezepte für das Trockenfutter für eure Dinos

So stellt ihr das richtige Kibble für dinos in Ark Survival Ascended her.

Wollt ihr Dinos zähmen, kommt ihr in Ark: Survival Ascended kaum um das Kibble (Trockenfutter) herum. Besonders für Kreaturen, die schwieriger zu zähmen sind, lohn sich das richtige Gericht und etwas Vorbereitung. Hier findet ihr alle Rezepte samt Zutaten und für welche Dinos sie sich besonders eignen.

So kocht ihr alle 6 Trockenfutter-Rezepte in Ark Survival Ascended

Um Trockenfutter zuzubereiten, benötigt ihr zuerst einen Kochtopf und entsprechend Stroh zum Anheizen. Dann müsst ihr die Zutaten nur noch zusammentragen und kochen.

Das sind die Kibble-Rezepte:

Basis Kibble : 1x extra kleines Ei, 5x Mejobeere, 10x Amarbeere, 10x Tintobeere, 1x gegrilltes Fleisch, 5x Fasern, Wasser

: 1x extra kleines Ei, 5x Mejobeere, 10x Amarbeere, 10x Tintobeere, 1x gegrilltes Fleisch, 5x Fasern, Wasser Einfaches Kibble : 1x kleines Ei, 5x Mejobeere, 2x Karotte, 1x gekochter Fisch, 5x Fasern, Wasser

: 1x kleines Ei, 5x Mejobeere, 2x Karotte, 1x gekochter Fisch, 5x Fasern, Wasser Normales Kibble : 1x mittelgroßes Ei, 2x Mais, 2x Kartoffel, 1x Räucherfleisch, 5x Fasern, Wasser

: 1x mittelgroßes Ei, 2x Mais, 2x Kartoffel, 1x Räucherfleisch, 5x Fasern, Wasser Ungewöhnliches Kibble : 1x großes Ei, 2x Zitrone, 2x seltener Pilz, 1x geräuchertes Filet, 1x Harz, 5x Fasern, Wasser

: 1x großes Ei, 2x Zitrone, 2x seltener Pilz, 1x geräuchertes Filet, 1x Harz, 5x Fasern, Wasser Spezielles Kibble: 1x extra großes Ei, 10x Mejobeere, 1x seltene Blume, 1x Focal Chili, 5x Fasern, Wasser

1x extra großes Ei, 10x Mejobeere, 1x seltene Blume, 1x Focal Chili, 5x Fasern, Wasser Überragendes Kibble: 1x Spezial Ei, 10x Mejobeere, 1x Honig einer riesigen Biene, 1x Lazarus Suppe, 5x Fasern, Wasser

Die Größe der Eier hängt dabei von ihrer jeweiligen Spezies ab. Extra kleine Eier werden etwa von Dodos gedroppt, kleine Eier vom Raptor und Triceratops, mittelgroße Eier von Ankylosaurus und Iguanodon, große Eier von Allosaurus und Megalosaurus, extra große Eier von Brontosaurus und Rex und spezielle Eier von Crystal Wyvern, Magmasaur oder Wyvern.

Seid ihr neugierig auf die Fortsetzung mit Vin Diesel? Hier gibts den Trailer zu Ark 2:

1:13 Ark 2 - Das große Survival-Spiel mit Vin Diesel kommt im nächsten Jahr

Hier gibt es weitere Guides zu Ark: Survival Ascended:

Das richtige Trockenfutter zum Zähmen von Dinos

Verschiedene Dinos bevorzugen verschiedenes Futter, ihr solltet also je nach Art immer das passende Kibble zubereiten. Hier sind die liebsten Gerichte jeder Spezies:

Basis Kibble : Dilophosaur, Dodo, Kairuku, Mesopithecus, Parasaur, Phiomia

: Dilophosaur, Dodo, Kairuku, Mesopithecus, Parasaur, Phiomia Einfaches Kibble : Archaeopteryx, Diplocaulus, Gallimimus, Giant Bee, Ichthyosaurus, Iguanodon, Megaloceros, Morellatops, Pachy, Raptor, Triceratops

: Archaeopteryx, Diplocaulus, Gallimimus, Giant Bee, Ichthyosaurus, Iguanodon, Megaloceros, Morellatops, Pachy, Raptor, Triceratops Normales Kibble : Anglerfish, Ankylosaurus, Baryonyx, Beelzebufo, Carbonemys, Carnotaurus, Dimetrodon, Diplodocus, Doedicurus, Gigantopithecus, Ichthyornis, Kaprosuchus, Kentrosaurus, Lymantria, Pelagornis, Pteranodon, Pulmonoscorpius, Purlovia, Sabertooth, Sarco, Stegosaurus, Terror Bird, Thorny Dragon, Velonasaur

: Anglerfish, Ankylosaurus, Baryonyx, Beelzebufo, Carbonemys, Carnotaurus, Dimetrodon, Diplodocus, Doedicurus, Gigantopithecus, Ichthyornis, Kaprosuchus, Kentrosaurus, Lymantria, Pelagornis, Pteranodon, Pulmonoscorpius, Purlovia, Sabertooth, Sarco, Stegosaurus, Terror Bird, Thorny Dragon, Velonasaur Ungewöhnliches Kibble : Allosaurus, Argentavis, Castoroides, Daeodon, Dire Bear, Direwolf, Dunkleosteus, Gasbags, Mammoth, Megalodon, Megalosaurus, Megatherium, Paraceratherium, Plesiosaur, Snow Owl, Tapejara, Woolly Rhino

: Allosaurus, Argentavis, Castoroides, Daeodon, Dire Bear, Direwolf, Dunkleosteus, Gasbags, Mammoth, Megalodon, Megalosaurus, Megatherium, Paraceratherium, Plesiosaur, Snow Owl, Tapejara, Woolly Rhino Spezielles Kibble : Basilosaurus, Brontosaurus, Giganotosaurus, Karkinos, Managarmr, Mosasaurus, Quetzal, Rex, Spino, Therizinosaur, Tropeognathus

: Basilosaurus, Brontosaurus, Giganotosaurus, Karkinos, Managarmr, Mosasaurus, Quetzal, Rex, Spino, Therizinosaur, Tropeognathus Überragendes Kibble: Griffin, Megalania, Rock Elemental, Thyacoleo, Yutyrannus

Theoretisch könnt ihr natürlich auch mit einem nicht bevorzugten Kibble oder auch rohem Fleisch und Beeren eure Dinos zähmen – das dauert dann allerdings deutlich länger. Besseres Trockenfutter wie überragendes Kibble ist hier effektiver als schlechteres Trockenfutter. Der Aufwand mit dem richtigen Trockenfutter kann sich aber durchaus lohnen.