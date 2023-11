Ark: Survival Ascended erscheint heute auf PS5: Alles zu Release, Uhrzeit und alle weiteren Infos

Ark Survival: Ascended hat endlich einen Release-Termin auf der PS5.

Überraschender PS5-Release: Ark: Survival Ascended, das Unreal Engine 5-Remake von Ark Survival Evolved, ist in der letzten Woche bereits auf Xbox Series X/S erschienen, PS5-Spieler*innen mussten bislang aber in die Röhre schauen, weil Entwickler Studio Wildcard noch auf einige Probleme bei der Portierung gestoßen ist. Ursprünglich sollte Ark: Survival Ascended Anfang Dezember auf PS5 erscheinen, aber gute Nachrichten: Bereits heute steht der Release auf PlayStation an.

Wann erscheint Ark: Survival Ascended auf PlayStation 5?

Release: 30. November 2023 (heute)

Release-Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit (entspricht 9am Pacific Time)

Wann gehen die Server live? Wie bereits beim Xbox-Release in der letzten Woche gehen die Server für die PS5-Version erst einige Stunden nach dem offiziellen Launch live. Studio Wildcard schreibt dazu folgendes auf X:

Ähnlich wie bei anderen Konsolen-Launches werden die Server erst einige Stunden nach dem Launch live gehen, um allen genügend Zeit für den Download zu geben. Damit stellen wir sicher, dass alle eine faire Chance haben, Ark: Survival Ascended zu erleben.

Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es zum Launch zu Server-Problemen kommt und ihr etwas später mit dem Spielen loslegen könnt.

Der untere Gameplay-Trailer zu Ark Survival: Ascended zeigt euch, was euch im Remake des Survival-Klassikers erwartet:

Alle Infos zum Remeake: In unserer großen Übersicht zu Ark: Survival Ascended, die wir euch oben verlinkt haben, erfahrt ihr mehr über das Remake: Hier findet ihr alle Infos zu Crossplay, Spielstand-Transfer und welche Neuerungen euch im direkten Vergleich zur Originalversion Ark Survival Evolved erwarten.

