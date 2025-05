Spieler zockt neues PS Plus-Game, macht es später wieder an und stellt fest: Kompletter Spielstand verschwunden - und er ist damit wohl nicht allein

Ark: Survival Ascended kann jetzt mit einem PS Plus Essential-Abo ohne Zusatzkosten gespielt werden.

Falls ihr ein PS Plus Essential-Abo besitzt und euch darauf gefreut hattet, endlich mal wieder ein Survival- und Crafting-Spiel auszuprobieren, solltet ihr es euch vielleicht lieber zweimal überlegen: Im Netz häufen sich die Berichte von enttäuschten Spieler*innen, die mit Ark: Survival Ascended schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Ark: Survival Ascended ist jetzt im PS Plus-Abo, Spieler*innen kämpfen aber mit technischen Problemen

Darum geht's: Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele werden erst noch enthüllt, aber die PS Plus Essential-Titel könnt ihr jetzt schon spielen. Insbesondere Balatro sorgt für Begeisterung, aber bei Ark: Survival Ascended sieht die Sache leider ganz anders aus. Ein Spieler hat sogar seinen kompletten Spielstand verloren.

Ein Reddit-User namens eldritchbaja beklagt in einem Posting, welche Erfahrungen er mit Ark: Survival Ascended gemacht hat und zieht das Fazit, dass er auf die Konsolen-Reviews zum Spiel hätte hören sollen. Die haben bereits im Vorfeld davor gewarnt, in welchem Zustand das Spiel ist (Ark: Survival Ascended wurde beispielsweise als legendär suboptimal bezeichnet).

"Ich liebe Crafting-/Survival-Games, also hab’ ich mich ziemlich gefreut, als angekündigt wurde, dass es auf PS Plus sein wird. Ich habe es für ungefähr fünf Stunden gespielt, gespeichert und geschlossen, um eine Pause zu machen. Als ich zurückkam? Der Speicherstand war komplett verschwunden."

Damit ist er nicht allein: Er habe sich im Anschluss in Foren umgeschaut und es sieht ganz danach aus, als wäre das Verschwinden von Speicherständen einfach etwas, das auf den Konsolen passiert.

"Ich schätze, ich sollte einfach glücklich sein, dass es bei fünf Stunden und nicht bei 50 passiert ist. Es ist Zeit, weiter nach einem Spiel zu suchen, dass die Lücke füllt, die Subnautica hinterlassen hat."

Spieler*innen schimpfen auf Ark: Mit dem Survival Ascended-Remaster hat sich das Entwicklerstudio hinter Ark: Survival Evolved offenbar keinen Gefallen getan. Die Grafik-Verbesserungen machen die vielen Verschlimmbesserungen in den Augen vieler (ehemaliger) Fans wohl nicht wett.

Viele klagen über Bugs, ein sehr viel schlechteres User-Interface, Performance-Probleme und darüber, dass insbesondere mit Survival Ascended die Monetarisierung sehr aufdringlich geworden sei. Dass immer mal wieder Spielstände verloren gehen, ist da sozusagen nur das i-Tüpfelchen.

Woran liegt's? Eine Person in den Kommentaren erklärt, dass der Verlust der Spielstände daran liegen könnte, dass der Urheber des Beitrags allein gespielt hat. Weil Ark so sehr auf Online-Gameplay ausgerichtet sei, wäre er der Server-Host gewesen und alles gelöscht worden, nachdem er offline gegangen war. Ob das wirklich der Grund ist, wissen wir aber nicht.

Was ist eigentlich mit Ark 2? Gute Frage: Eigentlich sollte der Nachfolger längst veröffentlicht worden sein, daraus wurde jedoch offensichtlich nichts. Nach zwei Jahren Schweigen seitens des Entwicklerstudios hieß es zuletzt, man arbeite weiterhin an dem Titel, während separat auch noch ein mysteriöses Spiel namens Ark: Aquatica in der Entwicklung ist.

Wie sind eure Erfahrungen mit der PS Plus-Dreingabe Ark: Survival Ascended?