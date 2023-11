Ark Survival Ascended-Spieler müssen für Xbox-Version mehr bezahlen als auf PC und regen sich drüber auf

Eigentlich könnten sich Dino-Fans freuen, aber es gibt Unstimmigkeiten bei Ark: Survival Ascended.

Um die Wartezeit auf Ark 2 mit Vin Diesel zu verkürzen, haben die Entwickler*innen ein Unreal Engine 5-Remaster von Ark: Survival Evolved veröffentlicht. Aber der Launch von Ark: Survival Ascended lief leider nicht so wie geplant: Der PC-Release wurde von technischen Problemen überschattet, die Konsolen-Versionen mussten verschoben werden und einige DLCs fehlen immer noch.

Jetzt gibt es zwar endlich die Xbox-Fasssung, allerdings immer noch ohne DLCs und gleichzeitig ohne den Rabatt, den PC-Spieler*innen aufgrund der fehlenden Erweiterungen bekommen hatten.

Darum geht's: Ark Survival Ascended sollte eigentlich schon im August erscheinen, und zwar gleichzeitig auf PS5, PC und Xbox Series S/X. Daraus wurde dann Oktober, aber ohne DLCs wie Scorched Earth oder Ragnarok und auch nur die PC-Version.

1:47 Diese Ark Survival Ascended-Mods könnt ihr direkt zum Launch auf der Xbox und bald auf PS5 nutzen

Als Entschädigung für die verspäteten Erweiterungen wurde aber immerhin ein 10 %-Rabatt gegeben.

"Ark Survival Ascended wird jetzt zu einem Early Access-Preis von 44,99 US-Dollar erscheinen, mit einem Launch-Discount, der es auf 39,99 US-Dollar bringt.

Wir hatten eigentlich geplant, es mit mehr Content an Tag eins zu veröffentlichen, aber das wird nicht passieren, also passen wir den Preis entsprechend an."