Neues PS Plus-Spiel verärgert jetzt schon Fans, obwohl es noch nicht einmal live ist - weil es in der schlechtesten Version kommt

Tekken Dark Resurrection kommt ins PlayStation Plus Premium-Abo, aber erst im März und in einer unbeliebten Version.

PlayStation Plus-Abonnent*innen klagen regelmäßig über die Spiele-Auswahl der unterschiedlichen Stufen, aber am meisten Frust gibt es oft beim teuersten PS Plus-Abo. Ein Beispiel aus dem kommenden Monat sorgt jetzt wieder für Ärger bei der Community. Tekken: Dark Resurrection kommt in den Service, aber nicht in der PS3-, sondern der PSP-Version.

Sony setzt sich mit neuem PS Plus Premium-Spiel in die Nesseln

Eigentlich sollte die PS Plus Premium-Stufe das Beste vom Besten bieten. Oft wird dem Service aber nur ein einziges zusätzliches Bonus-Spiel pro Monat hinzugefügt, was bei Spieler*innen nicht so gut ankommt. Immerhin bekommen die PS Plus Extra- und Essential-Stufen jeden Monat mehrere Titel. Aber es geht nicht nur um Quantität, sondern natürlich auch um Qualität.

1:49 Tekken 8: Im Launch-Trailer des neuen Prügelspiels geht's actionreich zur Sache

Das gilt auch für dieses Beispiel hier. Tekken: Dark Resurrection kommt als weiterer Bonus-Klassiker im März in das Premium-Abo, das wurde schon im Voraus bekannt gegeben. Aber genau diese Ankündigung stößt bei vielen Abonnent*innen jetzt auf wenig Gegenliebe, weil es die falsche Version des Spiels ist.

"Komm schon, Bro. Wieso die PSP-Version?"

Die Lage rund um Tekken 5 und Tekken: Dark Resurrection ist zugegebenermaßen ziemlich kompliziert. Es gibt das normale Tekken 5 für die PS2, dann Tekken: Dark Resurrection für die PSP (PlayStation Portable) und auch noch Tekken 5: Dark Resurrection für die PS3.

Welche Version davon jetzt die beste ist, daran scheiden sich die Geister. Aber ziemlich einig sind sich alle zumindest dahingehend, dass die PSP-Fassung die schlechteste ist. Das liegt unter anderem daran, dass hier keine Möglichkeit besteht, online gegen andere Tekken-Kämpfer*innen anzutreten.

Obendrein hat die PSP-Version standardmäßig zwar einen tendenziell besseren Story-Modus, aber auch keinen lokalen Multiplayer-Modus. Das heißt, dass wir es hier auf der PS5 mit einem reinen Singleplayer-Tekken zu tun haben.

"Warum veröffentlichen sie die eine Version OHNE LOKALEN MULTIPLAYER?"

Wieso ausgerechnet diese Version in das PS Plus-Abo aufgenommen wird, wo es doch gleich mehrere bessere Fassungen gibt, wirkt rätselhaft. In den Kommentaren auf Facebook und Co. fordern viele Fans aber sowieso ganz andere Spiele, wie zum Beispiel Tekken Tag Tournament 2 oder schlicht das klassische Tekken 4.

Auch nach einer Tekken-Collection mit allen Klassiker-Games lecken sich Fans auf Reddit und Co. die Finger. Bisher wurde dieser Wunsch der Community aber leider noch nicht erfüllt.

"Ich will eine Tekken Arcade-Collection, ist das zu viel verlangt?"

Dabei zeigt die Konkurrenz, wie es geht: Im Laufe der Zeit wurden gefühlt unzählige Capcom-Fighting Game-Collections und Street Fighter-Spielesammlungen veröffentlicht – teilweise sogar mit nachträglich hinzugefügtem Online-Multiplayer.

Was haltet ihr davon, dass die PSP-Version von Dark Resurrection zu PS Plus Premium kommt und welches Tekken ist euer Favorit?