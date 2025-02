Es gibt ein Pokémon, mit dem Ash noch nie einen Kampf verloren hat und es ist weder Glurak noch Pikachu

Auch wenn Ash sein Pikachu über alles liebt, hat es nicht die meisten Siege für ihn geholt.

Ash Ketchum mag es im Pokémon-Anime zwar nie geschafft haben, wirklich alle Pokémon zu fangen – aber über die Jahre hatte er trotzdem eine ganzen Menge von ihnen im Team. Dabei waren einige richtig starke Vertreter wie Glurak, Quajutsu oder Lucario, mit denen Ash so einige Kämpfe für sich entscheiden konnte.

Tatsächlich gibt es aber nur ein einziges Pokémon, mit dem er nie einen Kampf verloren hat. Und das stammt sogar noch aus der allerersten Generation.

Ein starkes Pokémon, das Ash trotzdem kaum benutzt hat

Habt ihr schon erraten, um welches Pokémon es sich handelt? Gemeint ist natürlich Rasaff, dem Ash in der 25. Folge der ersten Staffel begegnet. Nachdem er mit Müh und Not geschafft hat, es zu fangen, geht das Kampf-Pokémon aus jeder einzelnen Auseinandersetzung siegreich hervor.

Die Siegessträhne bedeutet übrigens nicht, dass es deshalb das stärkste Pokémon ist, das Ash je besessen hat. Insgesamt haben die beiden nämlich gerade einmal drei Kämpfe gemeinsam bestritten.

Eine Liste mit den wirklich stärksten Pokémon von Ash gibt es hier:

Beim P1 Grand-Prix-Turnier konnte Rasaff sich nämlich gegen Machollo, Maschock und Kicklee durchsetzen – durchaus starke Pokémon, aber nicht die härtesten Gegner, denen Ash je gegenüber stand. Am Ende des Turniers willigt Ash dann ein, Rasaff zum Training an Anthony weiterzugeben, der es zu einem Champion machen will.

Wer weiß also, wie viele Siege oder Niederlagen Rasaff noch eingeheimst hätte, wenn es länger mit Ash gereist wäre!

Wie hoch die Siegesrate von Ashs Pokémon tatsächlich ist, hängt natürlich auch von den Bedingungen ab. Je nachdem, ob man etwa nur offizielle Kämpfe zählt oder Niederlagen und Unentschieden gleich oder unterschiedlich wertet.

Ein Fan hat sich sogar die Mühe gemacht, die Siegesraten aller Pokémon von Ash jeweils nach Region aufzuteilen:

Rabigator kommt dabei ebenfalls auf eine ziemlich beachtliche Gewinnrate von 80 Prozent. Relaxo folgt ziemlich kurz dahinter mit knapp 79 Prozent. Einige der eigentlich stärksten Pokémon von Ash kommen derweil auf deutlich niedrigere Siegesraten.

Das eigentlich mächtige Greninja hat etwa nur 66,7 Prozent seiner Kämpfe gewonnen. Lucario kommt immerhin auf einen Wert von 72 Prozent.

Am kuriosesten ist wohl Pikachus Siegesrate. Die schwankt nämlich je nach Region zwischen dem 50er- und 80er-Bereich. Besonders in den ersten Staffeln hat es noch häufiger verloren, gen Ende hat es meist den Sieg eingeholt. Kein Wunder, immerhin sind Ash und Pikachu ja auch zusammengewachsen und stärker geworden.

Seid ehrlich: Habt ihr beim siegreichsten Pokémon von Ash direkt an Rasaff gedacht?