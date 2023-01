Die 9 stärksten Pokémon, die Ash Ketchum jemals besessen hat

Während der über 1.000 Folgen des Pokémon-Animes ist Ash bereits auf zahlreiche Pokémon getroffen. Allerdings hat er davon nur eine Handvoll gefangen oder aufgenommen. Einige der stärksten Pokémon, die er trifft (darunter mehrere Legendarys) sind zwar ein wichtiger Teil der Story, werden aber nie in einen Pokéball gezwängt. Trotzdem hat Ash über seine 25 Jahre andauernde Karriere einige äußerst starke Pokémon eingesammelt. Welche davon die stärksten sind, haben wir hier zusammengetragen.

So haben wir ausgewählt: Um zu ermitteln, welche Pokémon die stärksten sind, haben wir verschiedene Faktoren betrachtet, so etwa spezielle Fähigkeiten oder Anzahl bedeutender Siege. Für einen möglichst objektiven Vergleichswert haben wir außerdem die Maximal-Werte der Pokémon in den Spielen herangezogen.

Das sind die stärksten Pokémon von Ash

9. Melmetal

Melmetal konnte im Anime zwar nicht viele Kämpfe für sich entscheiden, trotzdem zählt es ganz klar zu den stärksten Partern von Ash. Das mysteriöse Pokémon hat eine beeindruckende Gesamtstärke von 600 und konnte beinahe das Legendäre Pokémon Amigento bezwingen. Umso trauriger ist es, dass Ash Melmetal bei Professor Kukui gelassen hat, bevor es viele Kämpfe bestreiten konnte.

8. Rabigator

Obwohl Rabigator wertetechnisch zu den eher schwächeren Pokémon auf dieser Liste gehört (mit einer Gesamtstärke von 519), war es für einige von Ash's größten Siegen mitverantwortlich. Das Pokémon vom Typ Boden/Unlicht sieht nicht nur mit seiner Sonnenbrille gewollt cool aus, es konnte dank seiner Stärke und Schnelligkeit auch einige wichtige Kämpfe für sich entscheiden und zählt so zu den Pokémon mit der höchsten Siegesrate in Ash's Team.

7. Pescragon

Pescragon ist ein weiteres Pokémon vom Typ Drache (zusammen mit Typ Wasser) in Ashs aktuellem Team. Diese Häufung scheint aber überhaupt nicht zu stören, denn Pescragon hat sich innerhalb kürzester Zeit mehr als bewiesen (wenn es nicht gerade auf dem Kopf von Ash rumkaut). Das Fossilien-Pokémon konnte besonders beim Turnier der Acht Meister gegen Cynthia und Delion punkten.

6. Glurak

Auch wenn Ash schon eine Weile nicht mehr mit Glurak zusammen gekämpft hat, werden sich viele Fans noch sehr gut an das Feuer/Flug-Pokémon erinnern. In den frühen Staffeln gehörte es zu den stärksten Mitgliedern von Ashs Team, besonders nachdem es mit seinen Artgenossen gemeinsam trainiert hatte. Es war sogar so stark, dass es anfangs nicht auf die Befehle von Ash hören wollte, bis der Trainer sich den Respekt von Glurak verdiente. Im Anime konnte es unter anderem das Legendäre Pokémon Arktos besiegen.

5. Relaxo

Relaxo war nicht immer das nützlichste Pokémon im Team von Ash, immerhin hat es gerne mal im Kampf ein Nickerchen gehalten. Wenn es aber wach ist, kann es nicht nur einiges austeilen, sondern hält auch viel aus und hat damit neben einigen Siegen kaum Niederlagen einheimsen können. Noch dazu beherrscht Relaxo aus irgendeinem Grund im Anime sechs statt der normalen vier Attacken. Wenn ihm das keinen Vorteil verschafft, wissen wir auch nicht.

4. Panferno

Panferno mag nicht das stärkste Pokémon auf dieser Liste sein, aber hat dennoch die höchste Siegesrate aller Pokémon aus dem Team von Ash. Das liegt nicht zuletzt an seiner Fähigkeit Großbrand. Mit der werden seine Feuer-Attacken extrem verstärkt, wenn es genug Schaden genommen hat. Nachdem es gemeinsam mit Ash gelernt hatte, die Fähigkeit zu kontrollieren, wurde es praktisch unbesiegbar.

3. Dragoran

Dass Dragoran zu den stärksten Pokémon überhaupt zählt, steht wohl außer Frage. Der Drache/Flug-Typ ist zwar erst seit Pokémon Reisen Teil von Ash's Team, hat sich in dieser Zeit aber mehrfach bewiesen, unter anderem im Kampf gegen Delion beim Turnier der Acht Meister. Auch außerhalb des Animes hat das Pokémon seinen Titel als "Pseudo-Legendary" mit einer Statuswerte-Summe von 600 mehr als verdient.

2. Lucario

Auch wenn Ash inzwischen auf sein Quajutsu verzichten muss, ist Lucario immerhin ein würdiger Ersatz. Der Kampf/Stahl-Typ kommt zwar "nur" auf eine Statuswerte-Summe von 525 Punkten, beherrscht dafür aber auch als erstes von Ash's Pokémon die Mega-Evolution, die ihm einen ordentlichen Kraft-Boost verpasst. Es konnte sogar direkt mit Quajutsu trainieren und so seine eigenen Aura-Fähigkeiten und seine Bindung zu seinem Trainer stärken.

1. Quajutsu

Quajutsu ist zwar inzwischen nicht mehr im Besitz von Ash, allerdings hat das nichts mit seiner Stärke zu tun. Durch seine Spezialfähigkeit und die enge Bindung von Trainer und Pokémon kann es nämlich eine vollkommen neue Form annehmen: Ash-Quajutsu. Dadurch wird es nicht nur stärker und weiß genau, was Ash von ihm will, sondern konnte sich sogar gegen Mega-Evolutionen behaupten.

