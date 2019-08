Ashen - Der Soulslike-Hit kommt im Dezember auch auf PS4 und Switch

Ashen war als Action-Rollenspiel im vergangenen Jahr nicht nur ein gutes Soulslike, sondern generell ein wirklich gutes Spiel, das bei vielen in den Jahrescharts 2018 weit oben stand. Jetzt hat Entwickler Aurora 44 das Spiel für die PS4 und die Nintendo Switch angekündigt. Zum Release konnten sich lediglich Spieler auf der Xbox One und dem PC (Epic Game Store) in die offene Spielwelt begeben.

Wann ist der PS4/Switch-Release? Los geht's noch in diesem Jahr am 09. Dezember.

Auf dem PC verliert Ashen zudem seine EGS-Exklusivität und ist auch auf GOG und Steam verfügbar.

Unseren Test zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Für alle, die den Test lieber lesen möchten:

Ashen im Test - Happy Souls

Was ist Ashen?

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Aurora 44

Aurora 44 Plattformen: Xbox One, PC (Bald: PS4, Switch)

In Ashen begebt ihr euch in eine mystische Open World. Die Story von Ashen dreht sich um einsame Wanderer, die auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Der düstere Look der Spielwelt von Ashen wird dadurch unterstrichen, dass es keine Sonne gibt. Stattdessen liegt die Welt wie im Aschenebel vor dem Spieler.

Das Besondere: Ashen bietet eine sehr interessante Multiplayer-Erfahrung. Ähnlich in Journey könnt ihr in den kargen Umgebungen von Ashen anderen Spielern begegnen und mit ihnen zusammen Rätsel lösen oder Gegner bekämpfen - das muss man aber nicht.

