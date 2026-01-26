Nintendo Switch Highlight: Assassins Creed 2, Brotherhood und Revelations bekommt ihr hier zum Hammerpreis!

Ezio Auditore da Firenze ist einer der größten Assassinen der Geschichte und hier könnt ihr die Story endlich auf der Switch erleben!

Wenn man mich fragen würde, welche der Assassin's Creed Spiele die besten sind, hätte ich eine klare Antwort: die Ezio-Trilogie! Nicht nur, weils eins meiner ersten Assassin's Creed Teile war und ich dem gegenüber ein wenig Nostalgie empfinde, sondern auch wegen seiner fantastischen Geschichte und den wundervollen Schauplätzen wie Rom, Venedig, Florenz und viele mehr!

Umso mehr freut es mich, dass Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations auch eine Nintendo-Switch-Version haben und man diese Meisterwerke auch endlich unterwegs suchteln kann (was für mich als Pendler goldwert ist!) Und das Beste? Ihr könnt euch die Trilogie gerade für knapp 30€ bei Amazon sichern!

Assassin's Creed – die Welt kurz erklärt

Um euch zu erläutern, worum es speziell in der Ezio Trilogie geht, muss ich wohl kurz etwas weiter ausholen. Denn die Welt sieht so aus: In dem uns bekannten Alltag gibt es seit Jahrhunderten zwei verfeindete Fraktionen, die gegeneinander kämpfen – die Assassinen und die Templer (Abstergo). Unser Hauptcharakter Desmond Miles ist der Sohn zweier Assassinen, wendet sich aber mit 16 Jahren gegen sie und läuft weg!

Neben den Spielen erwarten euch auch DLCs und zwei coole Kurzfilme zu Ezio!

Viele Jahre später fällt Desmond in die Hände von Abstergo, die ihn charmanterweise nur als "Subjekt 17" betiteln und in eine Maschine namens den Animus stecken. Da Desmond einer langen Blutlinie an Assassinen angehört, ist er in der Lage mit Hilfe des Animus in deren Erinnerungen einzutauchen und diese noch einmal zu erleben. Deshalb bringt euch Abstergo in Assassin's Creed 1 dazu, dass ihr als Desmond in die Erinnerungen von Altair eintaucht – einem Assassinen, der im 12. Jahrhundert lebte.

Der Grund hierfür? Abstergo erhofft sich, in den Erinnerungen der alten Assassinen herauszufinden, wo sich die mächtigen Artefakte, genannt Edensplitter, befinden. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich euch das so breit erzähle? Ihr müsst den ersten Teil der Reihe nicht gespielt haben, aber ich finde, diese Infos sind ein good-to-know für AC2!

Ezio Auditore da Firenze – erlebt Italien in der Zeit der Renaissance!

Auch im zweiten Teil der Reihe spielt Desmond wieder eine tragende Rolle. Lucy, eine vermeintliche Abstergo-Mitarbeiterin, rettet ihn und verhilft ihm zur Flucht! Euer neues Ziel? Gemeinsam mit den neuen Teammitgliedern Lucy, Shaun und Rebecca muss Desmond lernen, ein Assassine zu werden, um den Edensplitter vor den Templern zu finden! Dazu steckt euch Rebecca in ihre Version eines Animus und ihr taucht ein in die Erinnerungen eines weiteren Vorfahren.

Damit kommen wir auch endlich zum spannenden Teil des Ganzen: Ezio Auditore da Firenze! Zu Beginn bekommt ihr einen kleinen Einblick in das Leben des jungen Italieners. Er und seine drei Geschwister wurden in eine angesehene Familie hineingeboren und Ezios Vater ist ein bekannter Bankier. Ezio genießt sein scheinbar sorgenfreies Leben in vollen Zügen und ahnt noch nichts von all dem, was ihm bevorsteht.

Denn natürlich kommt es, wie es kommen muss: Templer verschwören sich gegen die Familie Auditore, weswegen Ezios Vater und seine Brüder gefangengenommen werden. Ezio kann dem nur entkommen, da er zu jenem Zeitpunkt nicht zuhause ist. Das Ende vom Lied? Bis auf Ezios Mutter und Schwester werden alle zum Tode verurteilt. Gemeinsam mit den beiden muss er fliehen und begibt sich nach Monteriggioni.

Die Flucht aus Florenz nach Monteriggioni

Dort angekommen kommen die drei bei Ezios Onkel Mario in der Auditore-Villa unter, wo sie vorerst sicher sind vor den Verschwörungen in Florenz. Hier lernt Ezio, dass sein Vater Assassine war, und wird nun selbst einer, um seine Familie zu rächen und um den Assassinen im Kampf gegen die Templer zu helfen.

Erlebt besondere Kulissen und spannende Attraktionen hautnah als Ezio Auditore!

Hier geht's dann erst richtig los: Ihr reist durch bekannte Orte in ganz Italien, um Informationen zu sammeln, Feinde auszuschalten und vieles mehr. Natürlich sind die Städte dabei historisch angelehnt nachgebaut, sodass ihr beim Spielen Orte wie den Palazzo Medici, die Rialto-Brücke und vieles mehr entdecken könnt! Zudem trefft ihr auch große Bekanntheiten wie Leonardo da Vinci, der im Laufe der Geschichte euer Verbündeter wird!

Assassin's Creed Brotherhood und Revelations

Um euch nicht zu viel vorwegzunehmen und euch nicht zu spoilern, hier nur ein kurzer Abriss davon, was euch in den weiteren Teilen der Trilogie erwartet: Während in Assassins Creed 2 sich alles darum dreht, Rache für Ezios Familie zu nehmen, geht es in Brotherhood nach Rom. Dort baut ihr die Bruderschaft der Assassinen neu auf und befreit Rom Stück für Stück aus den Händen der Borgia.

In Revelations hingegen ist Ezio bereits ins Alter gekommen. Er reist nach Masyaf, wo der Assassine aus Teil eins, Altaair, gelebt hat. Hier kommt es nicht nur zu Konflikten mit byzantinischen Templern, sondern es erwarten euch auch viele Geheimnisse. Ihr erfahrt neue Dinge über Altair und den Edenapfel.

Mit den drei Spielen kommt ihr insgesamt auf über 100 Stunden Spielzeit und ich hab jede einzelne Sekunde geliebt!

Wie bereits im ersten Teil der Trilogie entdeckt ihr in Brotherhood und Revelations wundervolle Städte und könnt detailgetreue Attraktionen hautnah erleben. Alle drei Spiele werden euer Geschick herausfordern. Ihr müsst schwierige Stealth-Missionen erledigen, euren Feinden das Handwerk legen und die Welt retten!

Zeitgleich geht natürlich auch die Geschichte rund um Desmond weiter. Ihr findet Tempel einer längst vergangenen Zivilisation und erfahrt immer mehr über deren mächtige Artefakte! Mehr will ich euch jedoch nicht verraten, denn die fesselnde Geschichte rund um Ezio Auditore sollte man einfach selbst erlebt haben!