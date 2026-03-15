PS5-Rennspielhit jetzt 50€ günstiger im Top-Angebot: 500 Fahrzeuge und 88 Punkte im Test!

Eines der beste PS5-Rennspiele gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis.

Das zweitbeste PS5-Rennspiel überhaupt mit 87 Punkten auf Metacritic und 88 Punkten im GamePro- Test könnt ihr euch jetzt im Top-Angebot schnappen: Bei Amazon bekommt ihr den großen Sony-Hit aktuell 50€ günstiger als im PlayStation Store. Wie lange der Deal noch gilt, verrät der Händler nicht. Hier findet ihr ihn:

Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade auch noch einige weitere große PS5-Hits günstiger sichern. Hier ein paar Beispiele:

Das ist die beste Rennsportsimulation für PS5!

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Autoplay

Wir sprechen natürlich von Gran Turismo 7, das seine hohen Bewertungen nicht zuletzt seiner hervorragenden Fahrphysik und seinem Realismus zu verdanken hat. Von Bodenbelägen über Wetterverhältnisse und die Eigenheiten jedes einzelnen Wagens bis hin zur Cockpitansicht wird hier jedes Detail authentisch simuliert, sodass man wirklich das Gefühl hat, am Steuer der Wagen zu sitzen.

Wenn ihr eine realitätsnahe Rennsportsimulation sucht, ist Sonys Exklusivhit somit das beste PS5-Spiel, das ihr bekommen könnt, sogar noch vor Forza Horizon 5, das seit seiner PS5-Portierung im letzten Jahr mit 92 Punkten auf Metacritic und 90 Punkten im GamePro-Test den Spitzenplatz unter den PS5-Rennspielen einnimmt. Dass sich Gran Turismo 7 seither mit Platz 2 begnügen muss, liegt vor allem daran, dass ihm die große Open World und damit das Gefühl der Freiheit fehlt.

Durch Updates sind seit dem Release noch einmal einige neue Fahrzeuge zum Fuhrpark von Gran Turismo 7 dazugekommen.

Dennoch bekommt ihr hier eine Menge Umfang geboten: Durch Updates ist die Zahl der Strecken mittlerweile auf 41 mit insgesamt 121 verschiedenen Variationen gestiegen. Außerdem bekommt ihr einen stattlichen Fuhrpark von mehr als 500 Fahrzeugen, die sich allesamt unterschiedlich steuern und noch dazu durch vielfältige Tuning-Möglichkeiten an eure Wünsche anpassbar sind.

Da es diesmal auch wieder eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne gibt (anders als noch in Gran Turismo Sport), ist Gran Turismo 7 diesmal zudem auch für diejenigen unter euch sein Geld wert, die wirklich nur solo spielen wollen. Selbstverständlich gibt es aber auch diverse Multiplayer-Modi, die heute noch immer gut besucht sind und vermutlich selbst in Jahren noch eine solide Spielerbasis haben werden.