Das düsterste LEGO-Set zu Herr der Ringe im Frühlingsangebot: Mehr als 5.000 Teile, haufenweise Orks und krass reduziert!

Wenn euch LEGO Bruchtal zu farbenfroh und friedlich ist, ist LEGO Barad-dûr die perfekte Klemmbaustein-Alternative für euch!

Als wir damals alle im Kino saßen und sahen, wie sich die schwarzen Tore von Mordor öffneten, hätten wir uns doch nie träumen lassen, dass wir diesen Albtraum aus Stein und Eisen eines Tages aus dänischen Klemmbausteinen nachbauen dürfen. Nach der Veröffentlichung von Bruchtal war klar, dass LEGO die „Der Herr der Ringe“-Lizenz wieder ernst nimmt. Aber während LEGO Bruchtal die Elben-Romantik und das friedliche Mittelerde verkörpert, ist LEGO Barad-dûr das pure Gegenteil. Es ist groß, es ist schwarz, es ist bedrohlich – und es ist absolut fantastisch!

Ein Turm, sie alle zu knechten: LEGO Barad-dûr lässt sogar Elrond und seine Elben-Gang vor Neid erblassen

LEGO Barad-dûr stellt in puncto Größe sogar Bruchtal in den Schatten!

Barad-dûr ist alles, aber kein hohler Klotz. LEGO hat sich hier wirklich selbst übertroffen, was die Liebe zum Detail angeht. Das Set ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass ihr vier verschiedene Abschnitte baut, die ihr dann aufeinanderstapelt. Das macht den Bauprozess nicht nur extrem abwechslungsreich, sondern sorgt auch dafür, dass ihr immer wieder neue Geheimnisse entdeckt.

Ganz unten findet ihr zum Beispiel die Waffenschmiede der Orks. Hier werden die Klingen für die Eroberung von Gondor geschmiedet. Es gibt einen kleinen Kerker (natürlich!) und eine Küche, in der die Orks wahrscheinlich gerade darüber diskutieren, ob Fleisch wieder auf der Speisekarte steht. Weiter oben wird es dann herrschaftlicher: Der Thronsaal von Sauron ist so majestätisch-düster, wie man es sich nur vorstellen kann. Es gibt sogar eine versteckte Karte von Mittelerde und einen Palantír, mit dem ihr (theoretisch) Kontakt zu Saruman aufnehmen könnt.

Holt euch die Geißel Mittelerdes direkt direkt in euer Wohnzimmer!

Das absolute Highlight ist aber natürlich die Spitze. Das Auge Saurons thront über allem. Und das Beste daran? Es leuchtet! Dank eines integrierten Lichtsteins könnt ihr das Auge in einem unheimlichen Orange erstrahlen lassen. Wenn ihr dann abends das Licht im Zimmer löscht und nur noch das Auge in die Dunkelheit starrt... Gänsehaut garantiert, Leute!

Klar, mit über 5.000 Teilen ist LEGO Barad-dûr kein Waldspaziergang, wenn es um den Aufbau geht. Aber genau das macht doch den Reiz aus!

Von Sauron bis Gollum: Die Minifiguren-Auswahl ist ein absoluter Traum

Zahlreiche Bösewichte aus dem Mittelerde-Universum erwecken LEGO Barad-dûr stimmungsvoll zum Leben!

Was wäre ein LEGO-Set ohne die passenden Figuren? Und hier lässt LEGO wieder mal so richtig die Muskeln spielen. Insgesamt bekommt ihr 10 Minifiguren, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Allein wegen Sauron lohnt sich das Set.

Aber auch die anderen Figuren sind nicht von schlechten Eltern:

Saurons Mund: Mit seinem fiesen Helm und dem markanten Grinsen ist er die perfekte Ergänzung.

Mit seinem fiesen Helm und dem markanten Grinsen ist er die perfekte Ergänzung. Gothmog: Der Ork-Anführer sieht herrlich entstellt aus.

Der Ork-Anführer sieht herrlich entstellt aus. Frodo, Sam und Gollum: Das Trio Infernale auf ihrem Weg zum Schicksalsberg darf natürlich nicht fehlen. Kleines Detail am Rande: Frodo trägt das Licht von Eärendil bei sich!

Das Trio Infernale auf ihrem Weg zum Schicksalsberg darf natürlich nicht fehlen. Kleines Detail am Rande: Frodo trägt das Licht von Eärendil bei sich! Diverse Orks: Damit eure Festung auch ordentlich bevölkert ist, gibt es einen Haufen Orks on top, die ihr an den Zinnen oder in der Schmiede positionieren könnt.

Amazon Frühlingsangebote: Warum ihr jetzt zuschlagen solltet

Wir wissen alle, dass die großen Herr der Ringe Sets von LEGO ihren Preis haben. Die UVP von Barad-dûr ist normalerweise eine Ansage, bei der man zweimal schlucken muss. Aber genau deshalb schreibe ich diesen Artikel heute: Die Amazon Frühlingsangebote haben den Preis ordentlich gedrückt. Wenn ihr schon länger um diesen Turm herumschleicht wie Gollum um den Ring, dann ist JETZT der Moment gekommen.

