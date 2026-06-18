Assassins Creed Black Flag Resynced verzichtet auf die nervigste Trophäen-Art und plötzlich hab ich richtig Lust, Platin zu ergattern

Mit dem kommenden Black Flag-Remake aka Assassin's Creed Black Flag: Resynced erweist Ubisoft Trophäen-Jäger*innen einen großen Dienst und auch ich habe direkt Lust, mich hinters Steuerrad von Edwards Piratenschiff zu klemmen und nach Achievements zu jagen.
Denn, was neu ist: Ubisoft verzichtet komplett auf nervige Achievement-Gepflogenheiten und macht uns den Weg zum begehrten Platin-Kelch bzw. zu den 100% im Vergleich zum Original erheblich einfacher.
Ubisoft passt Trophäen von Assassin's Creed Black Flag Resynced an
Wie Ubisoft auf dem offiziellen X-/Twitter-Account zum kommenden Black Flag-Remake verrät, gibt es diesmal:
- keine Trophäen, die eine Internet-Verbindung voraussetzen
- keine Trophäen, die an einen bestimmten Schwierigkeitsgrad gebunden sind
- keine Trophäen, die verpasst werden können
Es ist also möglich, alle Trophäen/Erfolge in einem Spieldurchlauf zu ergattern. Auch die Multiplayer-Trophäen fliegen über Bord, logisch: Das Remake verzichtet ja komplett auf den Mehrspieler-Modus. Im originalen Black Flack mussten wir noch fünf Online-Trophäen ergattern, um Platin verdienen zu können. Da werden böse Erinnerungen wach.
Auch auf Schwierigkeitsgrad-Trophäen verzichtet die Neuauflage – und darüber bin ich besonders glücklich. Resynced bietet jetzt drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Doch wenn ich nach dem Platin-Kelch jage, muss ich das Spiel wie in vielen anderen Action-Adventures wie zum Beispiel Uncharted eben nicht auf jeder Stufe durchzocken und spare dadurch richtig viel Zeit und Nerven.
Gerade weil es in Resynced möglich ist, sämtliche Erfolge in einem Durchlauf zu ergattern, bin ich viel motivierter, alle zu sammeln.
Assassin's Creed Black Flag Resynced hat mittlerweile den Gold-Status erreicht und erscheint am 09. Juli 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC.
Und an dieser Stelle seid mal wieder ihr gefragt: Werdet ihr alle Trophäen/Achievements in Black Flag Resynced sammeln?
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