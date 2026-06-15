Assassin's Creed Black Flag Resynced überrascht mich mit 2 Neuerungen, die ich mehr brauche, als ich dachte

Black Flag Resynced muss sich erst noch beweisen, kann auf dem Papier aber schon jetzt mit kleinen Anpassungen punkten.

Der Release von Assassin's Creed Black Flag Resynced am 9. Juli rückt immer näher, weshalb Ubisoft auch neue Informationen in Form eines Developer Deep Dives enthüllt hat. Da dieser aber recht umfangreich ausfällt, habe ich mir zwei besondere Neuerungen herausgepickt, die mich persönlich sehr freuen, ohne es vorher wirklich geahnt zu haben.

Falls ihr es abseits davon genauer wissen wollt, könnt ihr euch den Blogpost zum kompletten Developer Deep Dive auf der Webseite von Ubisoft ansehen. Ansonsten haben wir das dazugehörige Gameplay für euch auch als Trailer etwas zusammengeschnitten:

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Punkt 1: Black Flag Resynced baut das Versteck aus

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es geliebt in Valhalla und Shadows die Siedlung bzw. das Versteck nach und nach aufzubauen, zu verbessern und so neue Möglichkeiten (z.B. Tattoos) freizuschalten. Das hat motiviert und gab mir ein angenehmes Gefühl von Fortschritt.

Trotzdem kam es mir irgendwie nicht in den Sinn, dass Great Inagua – Edwards Siedlung mit dem Herrenhaus – doch auf ähnliche Weise für das Remake ausgebaut werden könnte. Wir konnten bereits im Original ein Freudenhaus bauen, in die Taverne gehen und beim Hafenmeister die Jackdaw aufmotzen, aber einen wirklichen spielerischen Nutzen hatte das kaum, weshalb mir die Piratensiedlung auch immer egal war.

Glücklicherweise kam Ubisoft aber auf die Idee, hier etwas zu ändern. Denn im Deep Dive wurden neue Gebäude, NPCs (z.B. einen Butler für die Villa), exklusive Belohnungen und ein kleines Wirtschaftssystem angekündigt. Wir können durch den Ausbau nun passives Einkommen generieren und Vorteile freischalten.

Ubisoft hat eine Liste aller Gebäude samt ihren Vorteilen bereits aufgelistet:

Gemischtwarenladen (3 Stufen): Schaltet seltene und legendäre Waffen, Dekorationen und Outfits frei.

Schaltet seltene und legendäre Waffen, Dekorationen und Outfits frei. Taverne: Hier können wir 3 Minispiele spielen und gegen etwas Trinkgeld die Chancen erhöhen, einen königlichen Konvoi auf hoher See zu finden.

Hier können wir 3 Minispiele spielen und gegen etwas Trinkgeld die Chancen erhöhen, einen königlichen Konvoi auf hoher See zu finden. Hafenmeister (3 Stufen): Erhöht die Stufe der Upgrades, die wir für die Jackdaw erwerben können.

Erhöht die Stufe der Upgrades, die wir für die Jackdaw erwerben können. Freudenhaus: Dort können wir Tänzerinnen frei anheuer. Edward, die Jackdaw und die Besatzung können dort außerdem Vorteile für den Kampf erhalten.

Dort können wir Tänzerinnen frei anheuer. Edward, die Jackdaw und die Besatzung können dort außerdem Vorteile für den Kampf erhalten. Lagerfeuer: Dort können wir Piraten kostenlos anheuern und Edwards Flotte um zwei Plätze erweitern.

Dort können wir Piraten kostenlos anheuern und Edwards Flotte um zwei Plätze erweitern. Fischerhafen (Neu): Erhöht mit der Zeit das passive Einkommen ​​und verdoppelt die Effektivität des Häutens gejagter Tiere.

Erhöht mit der Zeit das passive Einkommen ​​und verdoppelt die Effektivität des Häutens gejagter Tiere. Schatzhändler (Neu): Dort schalten wir exklusive Items und einen Kartendienst frei. Erhöht zudem den Gewinn des Verstecks und steigert die Chance auf höhere Gewinne bei Flottenhandelsmissionen.

Dort schalten wir exklusive Items und einen Kartendienst frei. Erhöht zudem den Gewinn des Verstecks und steigert die Chance auf höhere Gewinne bei Flottenhandelsmissionen. Villa: Erhöht das maximale passive Einkommen und sichert einen Platz in Edwards Flotte.

Erhöht das maximale passive Einkommen und sichert einen Platz in Edwards Flotte. Turm und Garten: Erhöht das maximale passive Einkommen und fügt einen Platz in Edwards Flotte hinzu.

Erhöht das maximale passive Einkommen und fügt einen Platz in Edwards Flotte hinzu. Gästehaus: Erhöht das maximale passive Einkommen und sichert einen Platz in Edwards Flotte.

In Resynced können wir zwar nicht so frei bauen und dekorieren, wie zuletzt in Shadows, aber dank dieser vielen kleinen Anpassungen auf Great Inagua wird dich das Versteck mit Sicherheit nicht nur hübscher und belebter, sondern auch lohnenswerter anfühlen.

Der Ausbau der Siedlung wird mich mehr motivieren, Geld, Handwerksmaterialien und Handelswaren zu sammeln, was wiederum dazu führt, dass ich die Welt wohlwollender erkunde, statt von einer Mission zur anderen zu hetzen. Ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie durch mein Handeln die kleine Bucht wächst und gedeiht.

Annika Bavendiek Annika ist im GamePro-Team der Assassin's Creed-Nerd und freut sich sehr auf das Remake von Black Flag. Ihre Preview fiel schon sehr positiv aus. Diese zwei neuen Funktionen, die Ubisoft vorab noch nicht enthüllt hatte, dürften weitere Pluspunkte sein.

Punkt 2: Edward Kenway hat die Macht über Tag und Nacht

Eine etwas weniger umfangreiche, aber trotzdem bedeutende Neuerung ist die Time-Skip-Funktion. Während wir in Shadows zuletzt noch lange darum betteln mussten, die Tageszeit nach unserem eigenen Willen ändern zu können, liefert uns Ubisoft diese Funktion in Resynced direkt zum Release.

Es wird mit Sicherheit auch vorgegebene Tageszeiten für einige Missionen geben, aber ansonsten können wir so selbst entscheiden, ob wir uns lieber strategisch im Schutz der Nacht durch ein Lager schleichen, oder ob wir den Sonnenaufgang herbeizaubern, um das perfekte Bild im Fotomodus zu machen.

Ich selbst nehme in den AC-Spielen lieber die Bedingungen (Tageszeit, Jahreszeit, Wetter) hin, die mir das Spiel vorgibt, da es für mich spannend ist, meine Strategien daran anzupassen und es mir nicht leichter zu machen.

Aus diesem Grund habe ich die Funktion in Shadows auch nicht vermisst. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, als ich von der Neuerung hörte, denn es ist immer zu begrüße, dass Spieler*innen die frei Wahl haben – und ich kann im Notfall doch mal die Zeit skippen, um das perfekte Foto zu schießen.

Was sagt ihr zu den beiden Neuerungen? Habt ihr im Developer Deep Dive vielleicht noch etwas anderes entdeckt, dass euch viel mehr zusagt?