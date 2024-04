Assassin's Creed Codename Red: Leak zeigt wohl zum ersten Mal den spielbaren Samurai

Spielen wir in AC Red wirklich den afrikanischen Samurai Yasuke (hier aus dem gleichnamigen Netflix-Anime)?

Mit Assassin's Creed Codename Red bekommen wir endlich einen Hauptteil im feudalen Japan. Trotz der offiziellen Ankündigung hat Ubisoft noch nicht viel über das Spiel verraten. Es gibt aber glaubwürdige Gerüchte, die besagen, dass wir zwei Charaktere spielen werden.

Zum einen den weiblichen Ninja Naoe, zum anderen den afrikanischen Flüchtling und Samurai Yasuke. Während schon an anderer Stelle ein Bild von der Kunoichi (Bezeichnung für einen weiblichen Ninja) durchgesickert ist, gab es vom Samurai bislang nichts zu sehen – bis jetzt. Ein vermeintlicher Leak zeigt uns erstmals, wie der zweite spielbare Protagonist aussieht und löst damit direkt eine Diskussion aus.

Spielen wir wirklich Yasuke in AC Red?

Bei dem vermeintlichen und teils schon wieder gelöschtem Leak, der unter anderem auf Reddit, Instagram und auch auf X aufgetaucht ist, handelt es sich um einen abfotografierten Menü-Bildschirm des Spiels.

Auf dem ist nicht nur klar das Assassin's Creed-Logo zu sehen, sondern auch die beiden bereits spekulierten Hauptfiguren. Während wir rechts Naoe sehen, zu der bereits letztes Jahr ein Bild durchgesickert ist, sehen wir links einen Samurai.

Ein abfotografierter Menü-Bildschirm soll uns erstmals den Samurai zeigen. (Bild: GPTGamingNews via X/Twitter)

Doch ist das wirklich der afrikanische Flüchtling Yasuke, der in der Gerüchteküche so hoch als zweite spielbare Figur gehandelt wird? Zumindest in den Kommentaren unter dem Leak wird darüber heftig diskutiert.

Während sich die Community bei der Nationalität und damit auch Identität des Samurai uneinig ist, sieht es bei einem kleinen, aber feinen Detail schon wieder anders aus. Viele erkennen an der Lippe des Samurai eine Narbe, die sie stark an Desmond Miles und damit auch Ezio erinnert. Entsprechend scherzen sie auch etwas damit, dass Ezios Rückkehr damit bestätigt sei.

Wobei man bei Ubisoft und Assassin's Creed nie wissen kann...

Vermeintlicher Leak gibt auch Hinweise auf Grafik-Modus und Live-Service

Der Menü-Bildschirm zeigt aber noch einiges mehr. So scheinen wir über einen Menüpunkt zwischen den Charakteren hin- und herwechseln zu können. Außerdem erweckt der Unterpunkt "Select Season" den Eindruck, dass Assassin's Creed Codename Red, ähnlich wie AC Valhalla, auf saisonale Inhalte setzt.

Zusätzlich wird angezeigt, dass das Performance Profil auf den Grafik-Modus eingestellt ist, der, wie wir den Werten am Bildschirmrand entnehmen können, mit 30 FPS und einer Auflösung von 1800p läuft. Hierbei, sowie bei manch anderen Anzeigen auf dem Bildschirm, dürfte es sich augenscheinlich nur um Entwickler-Tools handeln, mit denen scheinbar ein Demo-Build auf der Xbox eingerichtet wird.

Wie glaubwürdig ist das alles?

Es gibt sowohl Aspekte, die für als auch gegen den Leak sprechen:

So klingt der Grafik-Modus plausibel, da auch die letzten AC-Teile auf den Konsolen darüber verfügten und ähnliche Werte aufwiesen. Und auch "Seasons" ergeben in Kontext der Assassin's Creed-Spiele Sinn. Das letzte große AC-Spiel Valhalla bekam als Service-Game auch immer wieder neue Inhalte spendiert. Zudem soll AC Codename Red zusammen mit dem spieleübergreifenden Hub Assassin's Creed Infinity erscheinen, über den wir auch einfacher auf kleinere Inhalte zugreifen können – etwa saisonale DLCs.

Ebenfalls gut möglich ist, dass es sich hierbei um den Menü-Bildschirm einer echten Demo handelt. Immerhin erwarten wir im Juni auf der Ubisoft Forward viele neue Informationen zum Spiel. Erfahrungsgemäß dürfte Ubisoft die Fachpresse vorab einladen, sich das Spiel näher anzuschauen, wenn nicht sogar selbst spielen lassen.

Etwas merkwürdig erscheinen uns dagegen einige optische Abweichungen. So sieht die Kapuze von Naoe anders aus als im Leak eines Entwicklers. Und auch das Red-Logo weist Unterschiede auf.

Mit diesem Logo stellte Ubisoft uns AC Codename Red vor.

Das größte Fragezeichen steht aber über dem Samurai. Die durchaus glaubwürdigen Quellen (z.B. Tom Henderson), die sich für Yasuke aussprechen, stehen stark im Kontrast zum Menübild, sollte sich rausstellen, dass es sich dabei wirklich nicht um Yasuke handelt.

Allerdings wäre es nicht unüblich, dass sich kleine wie auch große Details während der Entwicklung noch ändern können. Trotzdem wirkt der Leak, auch aufgrund der fraglichen Quelle, erst einmal nicht so wahrscheinlich wie das, was etwa Tom Henderson von sich gibt.

So oder so sollten wir all das aber erst einmal nur als Gerücht abtun. Sofern sich Ubisoft dazu nicht genau äußert, sind all das nur Spekulationen.

Aber was glaubt ihr: Ist der Leak echt und zeigt uns erstmals den Samurai? Und was sagt ihr zu den anderen möglichen Rückschlüssen?