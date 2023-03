Ninja und Samurai: Assassin's Creed Red hat angeblich zwei Hauptcharaktere

In AC Codename Red dürfen wir wohl nicht nur einen Ninja, sondern auch eine Samurai spielen.

Der Release von Assassin’s Creed Codename Red liegt noch in weiter Ferne. Es ist nicht einmal bekannt, wie der Titel offiziell heißen wird. Durch einen Teaser-Trailer wissen wir lediglich, dass es ins mittelalterliche Japan geht.

Zu dieser Zeit gab es vor allem Samurais und Ninjas, die als Kampftruppen gedient haben. Ein neues Gerücht besagt nun, dass wir in Codename Red wohl beides spielen dürfen.

Assassin’s Creed Codename Red soll zwei Hauptcharaktere haben

Wie Insider Gaming erfahren haben will, befindet sich Assassin’s Creed Codename Red aktuell in einem guten Entwicklungszustand. Der Titel soll zwei spielbare Charaktere bieten, zu denen das Team nun dank anonymer Quellen mehr erfahren hat.

So sollen die beiden Charaktere ein Samurai und ein Ninja sein. Dem Teaser zufolge könnte es sein, dass wir die Wahl zwischen einem weiblichen Samurai und einem männlichen Ninja haben. Der Ninja soll ein Flüchtling aus Afrika sein, der im Zusammenhang mit der Bruderschaft stehen könnte.

Dadurch könnte es zwei Spielstile geben. Mit dem Samurai könnten wir den offenen Kampf suchen, wohingegen wir mit dem Ninja Feinde aus dem Hinterhalt meucheln und ihre Leichen anschließend verstecken müssen.

Den passenden Teaser-Trailer gibt es hier:

0:28 Assassin's Creed Red - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser

Sexismus-Probleme bei Ubisoft:

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Mögliche Qual der Wahl

Es bleibt unklar, ob wir in einem Spieldurchlauf beide Charaktere spielen können. Eine Möglichkeit wäre, dass sich Spieler*innen wie bei Assassin’s Creed Valhalla am Anfang für ein Geschlecht und dessen Spielstil entscheiden müssen.

Alle Gerüchte zu Assassin’s Creed Codename Red zusammengefasst:

Alternativ könnte es sein, dass sich beide Charaktere wie in Assassin’s Creed Syndicate spielen lassen. Hier wechseln wir im Laufe der Story bekanntlich zwischen Jacob und Evie Frye hin und her. Da beide Figuren in Red wohl einen unterschiedlichen Spielstil bieten werden, wäre es definitiv schade, nur einen der beiden Charaktere in einem Durchlauf spielen zu können.

Durch die Wahl könnte sich nicht nur der Spielstil, sondern auch die Story unterscheiden. Es ist unklar, ob der Ninja und die Samurai auf einer Seite stehen. Somit müssen wir wohl abwarten, bis Ubisoft weitere Details zum Titel enthüllt.

Wann erscheint Codename Red? Ubisoft hat sich bislang noch nicht zu einem möglichen Releasezeitraum geäußert. Doch unserer Einschätzung nach dürfte der Titel frühestens 2024 erscheinen.

Welche Wahl würdet ihr treffen: Ninja oder Samurai?