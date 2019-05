Auch wenn die eigentliche Rahmenhandlung um DNA und die Vorfahren der Assassinen-Bruderschaft mittlerweile vollständig in den Hintergrund gerückt ist, konnte die Assassin's Creed-Reihe von Anfang an auf eine nahezu unendlich Auswahl an potentiellen Settings zurückgreifen. Ein eifriger Fan und selbst-ernannter Geschichts-Nerd hat sich nun die Mühe gemacht 150 mögliche Ereignisse herauszusuchen, die uns theoretisch in einem kommenden Assassin's Creed Verwendung finden könnten.

5 spannende Settings für Assassin's Creed

Während einige davon ohnehin zu den Favoriten gehören, beispielsweise das Wikinger-Zeitalter oder das Römische Imperium, gibt es auch eine Reihe an spannenden Settings, die eher weniger Fans auf dem Schirm haben dürften.

Wir stellen euch fünf davon ein wenig näher vor.

Aztekische Blütezeit

Südamerikanische Hochkulturen kamen bisher in Assassin's Creed nur am Rande vor. Dabei bietet beispielsweise die aztekische Geschichte viel Platz für spannende Geschichte. Neben exotischer Flora und Fauna hätte die Spielwelt mit der Hauptstadt Tenochtitlan ein echtes Highlight, immerhin war die mexikanische Metropole einst eine der größten Städte auf unserem Planeten.

Auch auf der Handlungsebene gäbe es mehrere Möglichkeiten, auf die Ubisoft zurückgreifen könnte. Neben internen Konflikten um die Vorherrschaft scheint vor allem die Ankunft der Spanier 1520 in Südamerika interessant. In der Lore des Franchises sind die Azteken zudem bereits verankert.

Giovanni Borgia, der Sohn von Lucrezia Borgia aus AC: Brotherhood segelte im Namen der Assassinen mit Hernán Cortés nach Tenochtitlan, auf der Suche nach Edensplittern. Die Grundlagen sind also bereits geschaffen.

Korea

Ein Assassin's Creed in Asien steht für viele Fans der Reihe hoch im Kurs, allerdings stehen hier meist Japan oder China im Mittelpunkt. Doch auch Korea hat eine bewegte Geschichte hinter sich, die deutlich weniger erzählt wird, als die der Nachbarstaaten. Zentrum der Handlung könnten beispielsweise die drei Reiche von Korea sein, nicht zu verwechseln mit der Zeit der drei Reiche in China.

Die drei Königreiche Goguryeo, Bakje und Silla führten im 6. Jahrhundert Krieg gegeneinander, aus dem das Vereinigte Silla hervorging. Die Hauptstadt des neuen Staates, heute Gyeonju, war eine Millionenstadt und dürfte damit einen spannenden Schauplatz für verdeckte Assassinen-Aufträge abgeben.

Durch die mittige Lage der koreanischen Halbinsel könnte Ubisoft zudem ohne Probleme japanische und chinesische Elemente einfließen lassen, um viele Fans zufriedenzustellen.

Persisches Reich

Das persische Reich blickt auf eine lange und spannende Geschichte zurück. Bekannt ist es auch heute noch durch den Konflikt mit Griechenland, also die Schlacht bei Marathon und natürlich den Kampf der 300 Spartaner an den Thermopylen. Rein thematisch ließe sich also nahtlos eine Verbindung zu Assassin's Creed: Odyssey herstellen.

Ein neuer Teil könnte einige Jahre nach der Niederlage gegen Griechenland in Persien spielen. Immerhin bestand das riesige Reich auch weiterhin unter der Führung von Xerxes I., der mit inländischen Konflikten zu kämpfen hatte, die schließlich in seiner Ermordung mündeten, mitsamt familiärem Verrat und dem Streit um die Thronfolge. Es sollte nicht allzu schwer sein, hier die neu entstehende Bruderschaft einzubinden.

Cosa Nostra

Zugegeben, es gibt mit der Mafia-Reihe bereits ein etabliertes Open World-Franchise, dass sich mit den amerikanischen Mafia-Familien ab den 1920er Jahren auseinandersetzt. Allerdings spielte Mafia 3 bereits deutlich später und entfernte sich von Zigarre rauchenden Gangstern in teuren Anzügen. Wie bei anderen, modernen Settings müsste Ubisoft hier einen Weg finden, Schusswaffen sinnvoll einzubauen.

Trotzdem wäre es eine coole Idee, als Teil einer sizilianischen Mafia-Familie im Namen der Bruderschaft durch eine Großstadt zu wandeln. Auch wenn es durch die vergleichsweise fortschrittlichen, technologischen Standards ein großer Bruch mit den bisherigen Spielen wäre, ist es zumindest eine Überlegung wert.

Der 30 jährige Krieg

Thematisch etwas naheliegender scheint da der dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 zu sein. Der Konflikt gilt als eine der schlimmsten Katastrophen, die Europa je heimgesucht hat.

Ausgehend vom Streit zwischen der katholischen und protestantischen Kirche, könnten die Entwickler hier aus einer schier unendlichen Menge an Kämpfen und persönlichen Konflikten Inspiration schöpfen.

Auch was den konkreten Schauplatz angeht, gibt es mit ganz Mitteleuropa eine große Auswahl an möglichen Städten und Landstrichen. Dänemark, Schweden und Frankreich griffen ein und könnten demnach eine Rolle spielen. An bekannten, historischen Persönlichkeiten und Ereignissen wie dem Prager Fenstersturz oder der Ermordung Wallensteins mangelt es auch nicht.

Weitere mögliche Settings für Assassin's Creed in der Liste

Die komplette Liste mit ungenutzten Settings: