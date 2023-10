Assassin's Creed-Bild zeigt: So groß ist Bagdad im Vergleich zu allen anderen AC-Spielen

Bagdad schneidet im Vergleich mit anderen Titeln nicht schlecht ab.

In Assassin’s Creed Mirage verschlägt es uns nach Bagdad. Mit dem Titel geht Ubisoft zurück zu den Wurzeln und konzentriert sich auf eine „kleinere“ Map mit mehr Stealth-Elementen im Gameplay. Laut Ubisoft soll die Map in etwa so groß sein wie Paris aus Assassin’s Creed Unity oder Konstantinopel aus Assassin’s Creed: Revelations.

Ein Spieler hat sich nun den Zollstock geschnappt und nachgemessen, ob das denn so stimmt. In einem Video zeigt er im Größenvergleich mit einigen anderen AC-Titeln, wie groß Bagdad ist.

Assassin’s Creed Mirage: So groß ist Bagdad im Vergleich

Auf YouTube zeigt uns der Kanal von DG VFX, wie groß Bagdad ist. Zum Vermessen hat der YouTuber Distanzmarker im Spiel genutzt, mit deren Hilfe er die Größe in reale Quadratkilometer umgerechnet hat. Neben einigen Hauptspielen hat der YouTuber einzelne Städte zum Vergleich genommen, damit Zuschauer*innen die Größe von Bagdad besser einschätzen können.

Das Video zeigt den Größenvergleich mit einigen anderen Gebieten aus Assassin’s Creed:

Wie groß ist Bagdad im Vergleich? Die Welt von Assassin’s Creed Mirage ist 45 km² groß. Allerdings sind nur 13 km² davon betretbar. Bagdad allein ist rund 2,3 km² groß.

Im Video sind die Welten von Odyssey, Valhalla und Origins größer als die Welt von Mirage. Doch es gibt darin viele andere Städte, die kleiner sind. Leider sind dabei nur einige Städte aus Valhalla als Vergleich aufgezählt, sodass nicht ganz erkennbar wird, wie sich Mirage im direkten Vergleich schlägt.

Der Kanal hat mit der gleichen Methode bereits die anderen Spiele vermessen und aufgelistet, wie groß die Maps sind. Im Vergleich mit allen anderen Teilen sehen wir dann, dass neben den bereits genannten Teilen auch Rogue und Black Flag größere Maps besitzen als Mirage.

Demnach landet AC: Mirage auf Platz 6, was die Größe der Maps angeht. Sie wirkt im Vergleich zu den anderen Karten deutlich größer, doch durch den kleineren spielbaren Bereich ist ein Großteil der Map nicht betretbar.

Bedenkt dabei, dass die Größe der Karte nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Qualität der Aktivitäten steht. Es ist schließlich schwerer, eine große Map mit mehr Aktivitäten zu füllen und sie belebter wirken zu lassen.

Was haltet ihr von der Größe der Map? Seid ihr zufrieden mit der spielbaren Fläche in Bagdad?