Assassin's Creed Mirage hat eine versteckte Option, die ihr unbedingt deaktivieren solltet – sonst nervt sie stundenlang

Basim würde sich auch vom Fertigkeits-Icon ablenken lassen. Ich schwöre!

Allzu viel Optionsvielfalt bietet Assassin's Creed: Mirage leider nicht – zumindest in grafischer Hinsicht. Bewegungsunschärfe und Kameraeffekte können nicht deaktiviert werden, dafür aber jedes einzelne HUD-Element. Und eines davon hätte mir fast jegliche Nerven beim Zocken gekostet.

Chris Werian Chris ist vor allem ein passionierter Shooter- und Soulslike-Liebhaber, hin und wieder zieht es ihn aber auch in das ein oder andere Action-Adventure. So auch in Assassin's Creed: Mirage, an das er sich nach zehn Jahren Franchise-Abstinenz (sprich: seit Black Flag) gewagt hat. Entscheidend war dabei eine winzige, aber für ihn gravierende Einstellung im Spiel, ansonsten hätte er das Gamepad genervt in die Ecke gepfeffert.

Permanente Upgrade-Nachrichten sind eine Sünde!

Es gibt wenig, das ich so sehr hasse, wie Upgrade-Icons, die es sich dauerhaft auf dem HUD gemütlich machen und mir ständig sagen, dass ich Fertigkeitspunkte zum Verteilen habe.

Zugegen, viele Studios verzichten mittlerweile darauf oder blenden die entsprechenden Symbole nach Erhalt von Erfahrungspunkten wieder aus.

Wie etwa Guerilla Games in Horizon Forbidden West:

Nach wenigen Sekunden verschwindet die Anzeige rechts oben.

Hin und wieder passiert es aber dann doch: Das Symbol verschwindet nicht, bis ich die Punkte ausgegeben habe. Zum Beispiel im eher wenig beachteten Scars Above, das ich als Sci-Fi-Enthusiast an einem verregneten Nachmittag durchgespielt habe. Dort signalisiert ein strahlend lila Viereck, dass ich meinen Charakter verbessern kann.

Dieses kleine Viereck wurde für mich zur optischen Ablenkung in Reinform.

Was aber, wenn ich die Skill-Punkte nicht gerade jetzt und auch nicht in den nächsten Stunden einlösen will? Wenn ich sie spare, um mir irgendwann eine starke Fähigkeit für mehr Punkte zu kaufen? Ich weiß doch, dass ich sie habe, mir muss also nicht kontinuierlich vorgehalten werden, dass ich offenbar zu knauserig bin!

Mirage erspart mir zum Glück den Frust

Assassin's Creed: Mirage hätte genau das beinahe getan. Standardmäßig erscheint in der rechten, oberen Ecke ein Symbol, das die Anzahl der verbleibenden Fertigkeitspunkte anzeigt.

WEG DAMIT!

Die sammel ich jedoch lieber für die mächtigsten Kampf-Skills im Spiel, denn so macht mir der Job als Assassine am meisten Laune – akrobatisch parierend im Schwertduell. Das Ziel ist mir also klar, mir muss es niemand über eine Zahl in der Ecke fortwährend unter die Nase gerieben werden.

Zum Glück bin ich im Optionsmenü aber recht schnell über eine dazugehörige Einstellung gestolpert, die die störende Anzeige deaktiviert.

Sie befindet sich unter:

Optionen > Interface > HUD: Hauptfigur > Fertigkeitspunkte

Schon war es um den für mich unnützen Zähler geschehen und ich konnte Basim in aller Ruhe und mit weniger Ablenkung auf die Weise leveln, wie ich es mir vorgestellt habe.

Nicht das beste Assassin's Creed-Spiel, aber eine solide Fortsetzung der Reihe

Es mag vielleicht so wirken, als würde ich mich pingelig an kleinsten Details aufhängen, aber: Ich hatte meine Freude mit Assassin's Creed Mirage!

Klar, der Titel hat seine Schwächen, die von Kollegin Annika auch in ihrem Test benannt wurden, aber ich konnte mich sofort in dem kompakten, knackig-kurzen Open World-Abenteuer für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verlieren. Vor allem, als dann der für mich störendste HUD-Aspekt beseitigt war...

Habt ihr eigentlich auch ein bestimmtes Bildschirm- oder Spielelement, das euch direkt negativ ins Auge springt?