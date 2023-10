In Assassin's Creed Mirage könnt ihr kostenlos Ezios Outfit abstauben und das ohne viel Aufwand

Seit dem 5. Oktober könnt ihr in Assassin's Creed Mirage als Basim durch Bagdad schleichen und den Orden der Ältesten jagen. Dabei konzentriert sich das Spiel wieder auf Stealth, Parkour, Attentate und eine Verschwörungsgeschichte, ähnlich wie in den ersten Spielen.

Um noch mehr nostalgische Gefühle in uns hervorzurufen, "schenkt" Ubisoft euch die Assassinen-Robe von Ezio aus Assassin's Creed Revelations, wodurch die beiden sich noch ähnlicher sehen. Wie ihr an das Outfit herankommt, das genau genommen in Mirage als Verkleidung fungiert und damit ein Skin ist, verraten wir euch hier.

So sichert ihr euch Ezios Outfit für AC Mirage

Das ikonische Outfit gibt es in AC Mirage nicht direkt zu finden. Stattdessen müsst ihr es als Belohnung über Ubisoft Connect gegen ein paar Units freischalten.

Was sind Units? Dabei handelt es sich um Treuepunkte, die ihr verdient, sobald euer Ubisoft-Konto ein Level aufsteigt. Spielt ihr entsprechende Ubisoft-Spiele und löst so nebenbei Herausforderungen, erhaltet ihr die XP dafür.

So steigt ihr meist auch ohne groß darauf zu achten im Level auf und sammelt Units an, da die Herausforderungen meist an typische Aufgaben in den Spielen geknüpft sind (z.B. 10 Attentate ausführen). Ihr könnt aber auch aktiv die Herausforderungen einsehen und sie erledigen. Ubisoft unterscheidet dabei zwischen Zeitlimit- und Kernherausforderungen.

Das besagte Ezio-Outfit:

Ezio-Verkleidung (Revelations)

Seltenheit: Legendär

100 Units

Meldet euch via Webbrowser, App oder über das Spielmenü in AC Mirage bei Ubisoft Connect an. Wählt unter "Spiele" Assassin's Creed Mirage aus. Die Ezio-Verkleidung aus Revelations findet ihr unter "Belohnungen". Löst das Ezio-Outfit für 100 Ubisoft-Punkte ein. Solltet ihr noch keine 100 Punkte beisammen haben, schaut euch einfach die Herausforderungen für Mirage an und erledigt entsprechende Aufgaben im Spiel, um die Punkte zu erhalten. Die Verkleidung wird in Mirage automatisch eurem Inventar hinzugefügt und kann dort angelegt werden.

Auf gleichem Wege könnt ihr euch noch mehr Outfits sichern: Aktuell könnt ihr euch bei Ubisoft Connect auch Altairs Vermächtnis-Montur (mit eigenen Rüstungswerten) und Basims Valhalla-Verkleidung (Skin) holen. Während die Altair-Robe nur 60 Punkte kostet, erhaltet ihr Basims Verkleidung sogar einfach so als Geschenk.

Über Ubisoft Connect könnt ihr übrigens auch eure Spielstatistiken einsehen. Außerdem funktioniert der Dienst plattformübergreifend. Ihr könnt beispielsweise Far Cry 6 auf dem PC spielen und so Erfahrung und Units sammeln, als auch Assassin's Creed Mirage auf der PlayStation spielen. Für die anderen Ubisoft-Titel gibt es ebenfalls Belohnungen, darunter auch immer mal wieder welche, die euch keinen einzigen Unit kosten.