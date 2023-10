Assassin's Creed Mirage - Die 'beste' Rüstung des Spiels ist eine gewaltige Enttäuschung

Auch im neuen Assassin’s Creed Mirage gibt es wieder eine geheime Isu-Rüstung. Die klingt aber mächtiger als sie ist.

Schon in Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Valhalla konntet ihr Jagd auf geheime Rüstungen machen. Das hat sich eigentlich immer gelohnt, da diese oft zu den stärksten des jeweiligen Spiels zählen. Auch Assassin's Creed Mirage schickt euch auf eine Schnitzeljagd quer durch die Wüste. Die könnte euch aber am Ende enttäuschen.

Achtung, hier folgen Spoiler!

Der Isu-Tempel und die zehn Scherben

Nach eurem ersten richtigen Attentat als ausgebildeter Assassine kehrt ihr zu eurer ehemaligen Begleiterin Nihal zurück, die euch von einem geheimen Schatz in einer Oase berichtet. Den genauen Standort der Oase für die Quest ‘Nihals Aufgabe’ verrät sie euch nicht, aber dafür helfen wir euch mit unserer Karte weiter:

Im See der Oase könnt ihr mit einem kurzen Tauchgang einen alten Isu-Tempel erreichen. An drei Sockeln lassen sich rätselhafte Scherben einsetzen. Ihr braucht fünf für die Rüstung, drei für das Schwert und zwei für den Dolch.

Die Scherben bekommt ihr überall in der Welt von beiläufigen Ordensmitgliedern, die auf den Straßen Bagdads und im Umland patrouillieren – weshalb sich die Positionen der Scherben nicht fest bestimmen lassen. Auf der Karte seht ihr aber, wie viele Scherben sich in einem Stadtteil befinden. Nutzt euren Adler und die Ordensmitglieder werden fast direkt hervorgehoben.

Sie werden meistens von mehreren Wachen beschützt. Stehlt die Scherbe per Taschendiebstahl oder tötet das Ziel mit einem gezielten Wurfmesser. Ihr müsst die Leiche nicht nochmal plündern. Die Scherbe landet durch Zauberhand in eurer Tasche. Kehrt dann zum Tempel zurück, wenn ihr genug Scherben gesammelt habt

Milads Montur, Shamshir und das Samsaama

Die Isu-Rüstung sieht zwar zugegebenermaßen ganz cool aus, aber ihr Effekt ist mehr als unterwältigend: Luft-Attentate betäuben Gegner in einem 15 Meter Radius. Das klingt auf dem Papier gar nicht schlecht, hat aber auch viele Nachteile.

Wirklich unauffällig ist die Rüstung nicht.

Zum einen ist die Milads Montur in Innenräumen vollkommen nutzlos, da ihr hier nur in den seltensten Fällen überhaupt ein Luftattentat ausführen könnt. Zum anderen ist der Betäubungsblitz so laut, dass ihr viele Gegner auch außerhalb des 15 Meter Radius anzieht. Manchmal passiert bei einem Attentat auch gar nichts und der Blitz bleibt aus. Da ist die Rüstung der Verborgenen oder selbst Basims Standard-Rüstung weit besser.

Schade ist auch, dass die Rüstung absolut keine Synergien mit den Isu-Waffen hat. Das Schwert Shamshir erhöht auf Kosten eurer Lebenspunkte den Schaden um 50% und der Dolch Samsaama gibt euch bei jedem fünften Treffer gerade einmal 10% Leben zurück.

Stärkere Items gibt es natürlich im Shop

Natürlich bekommt ihr eine bessere Rüstung für 14,99 Euro im Shop.

Wenn ihr so richtig starke Ausrüstung möchtet, dann werdet im Ubisoft Shop fündig. So macht euch die Rüstung der Deluxe Edition, die an die Prince of Persia Reihe angelegt ist, fast unsterblich, während die Waffen Gegner in Zeitlupe zerlegen.

Die Feuerdämon-Rüstung hingegen lässt die Leichen aller ermordeten Gegner zu Asche verbrennen, so dass andere Feinde sie nicht mehr entdecken können. Die Blitzwaffen verteilen bei Treffern Kettenblitze für den Preis von 4,99 Euro.

