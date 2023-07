Assassin's Creed Mirage wird kein Service-Spiel und erscheint zu Release komplett fertig

In Assassin's Creed Mirage meucheln wir uns als Basim durch Bagdad.

Assassin's Creed Mirage wird wieder so wie ältere Teile der Reihe: Die Open World fällt kleiner aus, der Fokus liegt auf Schleichen und Attentaten, außerdem gibt es auch gar keine Games as a Service-Elemente.

Das heißt im Klartext: Laut Ubisoft erscheint AC Mirage komplett fertig und erhält im Anschluss auch keine neuen, zusätzlichen Inhalte mehr. Kein DLC, kein Battle Pass und wohl auch keine unzähligen Sets mit kosmetischen Items, wie sie noch Assassin's Creed Valhalla und Co hatten.

Kein Service-Game: Assassin's Creed Mirage erscheint wie es ist und bleibt dann so

Darum geht's: Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Wir erkunden darin Bagdad zu geraumer Vorzeit und erleben gewissermaßen die Vorgeschichte von Basim, den viele noch aus Assassin's Creed Valhalla kennen dürften. Dabei geht Ubisoft wieder mehr zu den Wurzeln des Franchises zurück.

Davon könnt ihr euch in diesem Video überzeugen:

5:57 Assassin's Creed Mirage kehrt zurück zu den Wurzeln - auch in Sachen Skills

Keine DLCs oder Post-Launch-Content: In einem Reddit-Beitrag erklärt Ubisofts Assassin's Creed Mirage-Creative Director Stéphane Boudon, dass es aktuell keine Pläne für DLCs oder einen umfangreichen Post-Launch gebe. Offenbar braucht ihr euch um eine Service-Ausrichtung dieses Titels also keine großen Sorgen machen.

Im Vergleich dazu: Bei Assassin's Creed Odyssey und AC Valhalla gab es richtig viele DLCs und beide Titel wurden sowohl durch Gratis-Updates als auch Bezahl-Content noch Jahre nach der Veröffentlichung unterstützt. Allerdings sollte AC Mirage ursprünglich eigentlich selbst nur ein DLC für Assassin's Creed Valhalla werden.

Mögliches Schlupfloch: Nur aktuell? Der eine oder die andere denkt sich jetzt vielleicht, dass es zwar aktuell keine Pläne geben mag, aber das kann sich ja ändern.Nur weil Ubisoft im Moment erklärt, Derartiges nicht vorzuhaben, muss das natürlich nicht unbedingt so bleiben. Andererseits gibt es aber auch schon so viele Ankündigungen neuer Assassin's Creed-Titel, dass der Nachschub für Fans und Ubisoft gesichert ist.

Nicht nur weniger Service-Game: Auch die RPG-Ausrichtung der direkten Assassin's Creed-Vorgänger wird deutlich zurückgeschraubt. So soll es zum Beispiel bestimmte Freischaltungen nicht durch gesammelte Erfahrungspunkte geben. Stattdessen sind sie an den Story-Fortschritt gekoppelt. Das heißt, dass bestimmte Missionen oder Items nicht mehr an unsere Charakter-Stufe gebunden sind.

Wie findet ihr die Aussicht darauf, dass es keine DLCs für Assassin's Creed Mirage geben soll? Hättet ihr gern welche gehabt?