Ubisoft hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die erste Episode des Atlantis-DLCs in dieser Woche kostenlos für alle Spieler verfügbar ist. Ihr könnt also auch ohne Erweiterung oder Season Pass einen Blick in das Addon werfen.

Wann ist Atlantis Episode 1 kostenlos?

Xbox One, PC: 26. August bis 1. September

26. August bis 1. September PS4: 27. August bis 1. September

Get the First Episode of #AssassinsCreedOdyssey The Fate of Atlantis – FOR FREE between August 26th and September 1st! — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 26, 2019

Erste von drei Episoden für alle gratis

Der erste Teil trägt den Titel "Die elysischen Gefilde" und lässt euch das namensgebende Elysium erkunden. Dabei handelt es sich um eine paradiesische Umgebung, die aber auch viele Gefahren für Kassandra oder Alexios bereithält.

Insgesamt hat das DLC "Das Vermächtnis von Atlantis" drei Teile. Nummer zwei und drei führen euch in das von Hades regierte Totenreich und schlussendlich in die mystische Stadt Atlantis selbst. Der neue Story-Strang legt viel Fokus auf Layla, die in Origins und Odyssey in der Jetzt-Zeit über den Animus das Leben von Kassandra nacherlebt.

Im DLC selbst seid ihr aber natürlich trotzdem die meiste Zeit im antiken Griechenland unterwegs. Normalerweise braucht ihr zum Spielen der Erweiterung entweder den Season Pass, oder ihr kauft euch das Addon einzeln im Shop. Ab dem 27. August ist der Season Pass zudem reduziert erhältlich.

Werdet ihr "Die elysischen Gefilde" ausprobieren?