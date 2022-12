Assassin’s Creed Odyssey: Alle Kultisten, Hinweise und wo ihr sie findet

Die Jagd auf einen Kult gehört bei der Open-World-Reihe von Ubisoft einfach dazu. Assassin’s Creed: Odyssey macht da keine Ausnahme. Ihr müsst die Kuttenträger nicht nur für die Story jagen, sie hinterlassen auch besonders starke Rüstungen und Waffen. Außerdem braucht ihr sie, um euren Speer zu verstärken und noch bessere Fähigkeiten zu erlernen. Also auf zur Jagd!

So findet ihr die Kultisten

Insgesamt gibt es im Spiel 42 Kultisten. Aufgeteilt in sieben Zweige mit je fünf Kuttenträgern und einer Riege von Anführern, hält der Kult des Kosmos Griechenland in seinem Würgegriff.

Um ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen, braucht ihr allerdings Hinweise. Manchmal erhaltet ihr diese während Hauptmissionen, findet sie in Briefen in Lagern oder direkt in den Taschen von gerade getöteten Kultisten. Habt ihr alle fünf eines Zweiges ausgeschaltet, dann erfahrt ihr automatisch, wo sich der Anführer versteckt.

Die Augen des Kosmos

Auf diesen Zweig werdet ihr während der Kampagne ganz automatisch stoßen. Dort erhaltet ihr auch einen Stapel Briefe, die euch Hinweise auf einige Kultisten geben. Die anderen Zweige ergeben sich dann.

Name Hinweis Ort Elpenor Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Sotera Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Megaris, im südlichen Teil der Hafenfestung Midas Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Westen von Argolis, Zentrum von Argos Hermippos Nebenmissionen für Sokrates in Athen erledigen Attika, im Nordwesten von Athen Der Meister Nebenmissionen für Sokrates in Athen erledigen Attika, nahe der Mine südlich von Athen Nyx der Schatten Erledigt alle anderen Kultisten des Zweigs. Attika, im Südwesten Athens

Die Silberader

Die Mitglieder sind die finanzielle Lebensader des Kultes und versorgen ihn mit Rohstoffen. Daher findet ihr sie oft in Häfen oder im Gebirge.

Name Hinweis Ort Epiktetos der Mitteilsame Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Die Chimaira Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Insel Andros, Bucht der Sterope Der Kentaur von Euboia Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Nördliches Euboia, im Nordosten des Dirphys-Gebirges Der Silbergreif südliches Attika, goldene Kiste in der Lavrio-Silbermine oder tötet die Chimaira Insel Mykonos, südwestliche Küste Machaon der Gefürchtete Achaia, Leiche an der Plünderküste Achaia, Hafen von Patrai nördlich des Panachaiko-Gebirges Polemon der Weise Erledigt alle anderen Kultisten des Zweigs. Achaia, Tempel der Heraklesfestung

Attischer Seebund

Die Kultisten treiben sich auf den vielen kleineren Inseln herum.

Name Hinweis Ort Brison Briefe aus der Hauptquest "Flucht aus Athen" Attika, im nördlichen Teil der Insel Salamis Podarkes der Grausame Erledigt die Nebenquests "Ärger im Paradies" und "Hades, triff Podarkes". Die erste Quest erhaltet ihr automatisch im Laufe der Geschichte von Barnabas. Mykonos, Haus der Anführer Rhexenor die Hand Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Iobates der Stoische Tötet Podarkes oder einen hochstufigen Söldner. Insel Lemnos, Westküste Kodros der Bulle Erledigt die Nebenquest "In reizbarer Stimmung" auf Lesbos. Lesbos Kleon der Jedermann Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne

Peloponnesischer Bund

Die meisten Kultisten in diesem Zweig entdeckt ihr während der Kampagne. Teilweise müsst ihr sie sogar für die Hauptquest töten.

Name Hinweis Ort Skylax der Schöne Nationalschatz in der Xerxes-Militärfestung von Lokis plündern Insel Euboia, an der Westküste Der Höcker Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Lagos der Archon Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Kallias Ihr entdeckt ihn während der Questreihe um Olympia, die ihr automatisch während der Hauptgeschichte bekommt. Elis, Olympia Silanos von Paros Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Pausanias Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne

Götter der Ägäis

Für diesen Zweig müsst ihr die See befahren, denn sie treiben sich alle auf Schiffen herum. Kultist Sokos ist besonders knifflig, der er nur während der Eroberungsschlacht auf den Obsidianinseln erscheint und ansonsten in der Welt nicht so anzutreffen ist.

Name Hinweis Ort Der mytilenische Hai Tötet Melanthos oder plündert eine Truhe unter Wasser nordöstlich von Thera im Palast der Amphitrite. Zwischen Samos und Kos auf einem Schiff Melanthos Tötet den Anführer von Messara. Auf einem Schiff westlich von Messara Der Oktopus Tötet Sokos. Auf einem Schiff zwischen Thera und Messara Sokos Nehmt an der Eroberungsschlacht um die Obsidianinseln (Melos und Hydrea) teil. Die Seite spielt keine Rolle. Das Schiff mit dem Kultisten erscheint bei der Eroberungsschlacht um die Obsidianinseln (Melos und Hydrea) Asterios Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Auf einem Schiff zwischen Andros und Skyros Die Hydra Erledigt alle anderen Kultisten des Zweigs. Im südwestlichsten Teil der Weltkarte

Anbeter der Blutlinie

Die Anbeter sind etwas schwieriger zu finden. Sie sind mit Nebenquests verbunden und tauchen teilweise erst auf, wenn ihr andere Mitglieder des Zweiges erledigt habt.

Name Hinweis Ort Melite Tötet Diona oder erledigt eine der Welt-Quests auf Pefki, die mit einem Fragezeichen auf der Karte markiert ist. Messara, Kresilas’ Residenz im Osten von Klein-Ägypten Harpalos Tötet Chrysis oder Anhänger des Ares. Insel Keos Zoisme Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" oder das Tagebuch in der Wolfhöhle von Phokis Malis, im Nordwesten der Xerxes-Bucht Diona Stirbt am Ende der Questreihe, die mit "Ich, Diona" startet. Kythera Chrysis Stirbt während der Nebenmission "Der Tod kommt zu uns allen", die nach den Story-Missionen in Argolis freigeschaltet wird. Argolis Iokaste die Seherin Erledigt alle anderen Kultisten des Zweigs. Insel Chios, in den nördlichen Anavastos-Ruinen

Helden des Kults

Die Helden sind harte Brocken, besonders der letzte. Macht euch auf ein paar harte Schlachten gefasst.

Name Hinweis Ort Okytos der Große Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Südliches Attika, im Tempel des Poseidon am Kap Sunion Belos die Bestie von Sparta Briefe aus der Hauptquest "Schlangennest" Arena von Pefki, der zweite Gegner Pallas der Schweigenbringer Taucht in der Eroberungsschlacht um Achaia auf, aber nur, wenn ihr auf der Seite Athens steht. Verteidiger oder Angreifer ist dabei egal. Eroberungsschlacht in Achaia Deianeira Müsst ihr für die Hauptgeschichte töten. Automatisch im Laufe der Kampagne Schwertfisch Stirbt am Ende der Nebenquest-Reihe, die mit "Mythen und Minotauren" startet Messara Exekias die Legende Erledigt alle anderen Kultisten des Zweigs. Ist der Söldner auf Rang 1 und hat daher keinen festen Standort.

Der Auserwählte und der Geist des Kosmos

Die beiden letzten Kultisten sind stark mit der Geschichte verwoben.

Der Auserwählte taucht in der Hauptgeschichte auf. Ihr könnt diesen Kultisten daher nicht verpassen. Den Hinweis erhaltet ihr wie zuvor übrigens wieder von dem Briefstapel aus der Quest "Schlangennest".

Der Geist des Kosmos offenbart sich nur, wenn ihr jeden anderen Kultisten des Spiels besiegt habt. Folgt dann der Quest "Ein Neuanfang", die euch nach Delphi, in der Region Phokis, führt. Was hier geschieht, hängt ganz von euch ab. Stellt nur sicher, dass ihr die maximale Stufe erreicht habt.