Assassin's Creed: Odyssey feiert im Oktober seinen ersten Geburtstag. Das nimmt sich Ubisoft zum Anlass, um den gesamten Monat über jeden Tag einen epischen Söldner oder ein episches Schiff nach Griechenland zu schicken.

Auch wenn mit der Discovery-Tour das letzte große DLC bereits erschienen ist, bekommen Spieler weiterhin etwas zu tun. Ob es sich um alte Gegner handelt, die wiederverwertet werden, oder ob es über 30 komplett neue Widersacher sind, ist noch nicht bekannt. In einem kommenden Blogpost will Ubisoft aber noch mehr Details verraten.

PSA: To celebrate the anniversary of #AssassinsCreedOdyssey, we'll be treating you to one Epic Encounter (Mercenary/Ship) each day from Oct 1 through Nov 4. ?



More details in our October blog post coming tomorrow. ? pic.twitter.com/8WEFDeSDa2