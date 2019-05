Assassin's Creed: Odyssey hat heute ein neues Update spendiert bekommen. Mit dem Patch auf Version 1.3.0 finden jede Menge Bugfixes und Balance-Änderungen ihren Weg ins virtuelle Griechenland. Außerdem bereitet der Download auf die kommende Episode vom DLC "Das Schicksal von Atlantis vor".

So groß ist das Update:

Xbox One: 6,2GB

6,2GB PS4: 9,8GB

Was sind die Änderungen?

2. Atlantis-Episode wird eingebaut: Die zweite Episode der Atlantis-Erweiterung trägt den Namen "Die Hadesqualen" und wird mit dem aktuellen Update hinzugefügt. Ihr es könnt es aber noch nicht spielen. Der Release-Termin soll laut Ubisoft schon bald bekannt gegeben werden. Lange wird es also nicht mehr dauern.

Das gleiche gilt für die kommende Quest der "Lost Tales of Greece"-Reihe, die ebenfalls integriert, aber noch nicht freigeschaltet wird.

Balancing und Bugfixes

Die Liste der Änderungen und Verbesserungen für das Update 1.3.0 ist lang. So wird beispielsweise der Schaden der neuen Ikaros-Fähigkeit des Atlantis-DLCs erhöht. Außerdem sollte feindlicher Feuerschaden nun nicht mehr fehlerbehaftet sein und die vorgesehene Menge an Lebenspunkten abziehen.

Weniger Bugs: Die Bugfixes betreffen nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die erste Atlantis-Episode und das New Game Plus. Wenn ihr einen genauen Blick auf alle Änderungen werfen wollt, empfehlen wir euch einen Abstecher in den entsprechenden Reddit-Post mit allen Patch Notes.

Was kommt als nächstes?

Der Release der DLC-Episode "Die Hadesqualen" wird im Juni erwartet und bald von Ubisoft bekannt gegeben. Der dritte und letzte Teil "Das Urteil von Atlantis" wird vermutlich im Juli erscheinen. Die zweite Erweiterung von Odyssey setzt auf viele Fantasy-Elemente und mythische Wesen aus der griechischen Mythologie.

Der Titel "Die Hadesqualen" lässt vermuten, dass wir bald in die Unterwelt Griechenlands reisen dürfen, um dem Gott der Toten einen Besuch abzustatten. Alle drei Episoden von "Das Schicksal von Atlantis" sind Teil des Season Passes oder separat erhältlich.

