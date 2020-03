Assassin's Creed Odyssey schenkt uns Ezio-Boni - Hier der erste Teaser

Ein neuer Assassin's Creed-Ableger lässt weiterhin auf sich warten. Schön, dass nach wie vor Assassin's Creed Odyssey mit neuen Updates und Inhalten bedacht wird. Patch 1.5.3 soll heute für PS4, Xbox One und den PC erscheinen, und nicht nur das: Ubisoft hat etwas Besonderes für alle Ezio Auditore-Fans parat.

Darauf können sich Assassin's Creed-Fans jetzt freuen

Was ist neu? Spieler des Spartaner-Abenteuers im alten Griechenland dürfen sich endlich auf Ezio-Outfits freuen. Bis dato können wir Kassandra (oder Alexios) nämlich keine Robe des beliebten italienischen Meuchelmörders überstreifen. Mit dem "The Ezio Roman Set" soll sich das bald ändern.

Auf dem Ubisoft-Blog geben uns die Entwickler bereits einen ersten Vorgeschmack auf ein Outfit des Sets: Es ist Ezios Robe aus Assassin's Creed: Brotherhood. Der Titel des Outfit-Sets, "Roman" (also römisch) legt ohnehin nahe, dass die neuen Klamotten an Ezios Zeit in Rom angelehnt sind. Wir dürfen gespannt sein, in welchen Roben wir außerdem durch die Open World von Odyssey steifen können.

Zum Vergleich, so sieht Ezios Standard-Robe in Brotherhood aus:

Ezio-Outfits sind kostenlos: Auf Twitter hat Ubisoft auf die Frage eines Fans hin noch einmal klargestellt, dass die Ezio-Klamotten komplett kostenlos erhältlich sein werden. Einen Release-Termin gibt es aber noch nicht, Details sollen in den nächsten Tagen folgen.

Ab sofort steht außerdem ein neues Update für Odyssey mit der Versionsnummer 1.5.3 zum Download bereit. Große Änderungen erwarten uns damit aber nicht.

Update-Größen:

PS4 - 3.8 GB

Xbox One - 4.0 GB

PC - 4.1 GB

Zu den Änderungen zählen kleinere Bugfixes: Wer sich das kostenlose Melaina-Reittier geholt hat, wurde mit einer regelmäßig aufploppenden Notification über neue Inhalte genervt. Das wird mit dem Patch beispielsweise nun ausgemerzt.